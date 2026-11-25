volume_up Artikel anhören

Weihnachten ist die Zeit der Wünsche, der kleinen und großen Überraschungen und der besonderen Geschenke. Doch manche Geschenke wirken weit über die Weihnachtszeit hinaus – zum Beispiel ein Geschenk, das neue Chancen eröffnet und Freude am Lernen schenkt.

Weihnachten ist die Zeit der Wünsche, der kleinen und großen Überraschungen und der besonderen Geschenke. Doch manche Geschenke wirken weit über die Weihnachtszeit hinaus – zum Beispiel ein Geschenk, das neue Chancen eröffnet und Freude am Lernen schenkt.

Seit 1988 steht die Schülerhilfe Tirol für Profi-Nachhilfe von der Nr. 1. An mittlerweile 8 Standorten in Tirol begleiten wir Kinder und Jugendliche mit viel Erfahrung, persönlichem Engagement und einem bewährten Lernkonzept auf ihrem schulischen Weg.

Unterricht in Kleingruppen. © Schülerhilfe

Unser Erfolgsrezept: individuelle Einzelnachhilfe in kleinen Gruppen mit nur 3 bis 5 Schüler:innen. So können wir gezielt auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes eingehen und gleichzeitig die Vorteile des gemeinsamen Lernens nutzen. Unser Ziel ist es, Wissenslücken zu schließen, Selbstvertrauen zu stärken und Freude am Lernen zu vermitteln.

Passend zur Weihnachtszeit haben wir eine ganz besondere Überraschung für euch: Mit etwas Glück wartet im Adventskalender ein Gutschein der Schülerhilfe Tirol auf euch!

Denn manchmal ist das schönste Geschenk unter dem Weihnachtsbaum nicht in Geschenkpapier verpackt, sondern eine Investition in die eigene Zukunft.

Die Schülerhilfe Tirol wünscht allen eine wundervolle Adventszeit, frohe Weihnachten und viel Glück beim Mitmachen!

Mehr auf www.schuelerhilfe.at

Jetzt mitmachen und gewinnen