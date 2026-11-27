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Das Tiroler Familienunternehmen CellGenius stellt einen Luftreiniger vor, der auf etwas Entscheidendes verzichtet: den Filter.

Filter kaufen. Filter wechseln. Wieder kaufen. Bei vielen Luftreinigern gehört das zum Alltag. Bei CellGenius hat man sich gefragt: Muss das so sein?

Eine Familie, eine Frage

Luis Schwarzenberger kennen viele als Erfinder der Physiotherm-Infrarotkabine. Eine Frage ließ ihn nicht los: Warum kümmern wir uns um so vieles in unserem Zuhause, aber kaum um die Luft, die wir dort jeden Tag atmen?

Leon und Luis Schwarzenberger (r.), Gründer von CellGenius. © CellGenius

Gemeinsam mit seinem Sohn Leon, Gesundheitswissenschaftler und Unternehmer, gründete er in Innsbruck CellGenius. Nach dem CellActivator, einem handlichen, persönlichen Luftoptimierer speziell für das Schlafzimmer, folgt jetzt der nächste Schritt. Der Luftreiniger ohne Filter.

„Die beste Lösung ist die, die einem möglichst wenig Arbeit macht. Lamellen herausnehmen, reinigen, fertig.“ Mag. Leon Schwarzenberger

Für den AirClean Room hat CellGenius gezielt nach einer Technik gesucht, die ohne Wechselfilter auskommt. Gedacht ist er für Räume bis ca. 82 m², im Haushalt ebenso wie in Büros und Gewerbeflächen. Im Inneren arbeiten feine Drähte und Lamellen aus Metall. Etwa alle zwei Monate werden die Lamellen herausgenommen und gereinigt. Kein Nachkaufen, keine Kosten für Ersatzfilter. Auf Wunsch lässt sich das Gerät per App bedienen.

Für das ganze Jahr

Ob Advent oder Hochsommer: Den Großteil unseres Alltags verbringen wir in Innenräumen. Der AirClean Room ist voraussichtlich ab Mitte Jänner 2027 um 598 Euro erhältlich. Mit einem der Gutscheine sparen die Gewinnerinnen und Gewinner 250 Euro, rund 42 Prozent.

Mehr entdecken auf www.cellgenius.at

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