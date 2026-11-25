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Gutes Gehalt, Karriere und Anerkennung gelten nach wie vor als wichtige Faktoren für beruflichen Erfolg. Doch immer mehr Menschen stellen sich zusätzlich eine andere Frage: Passt meine Arbeit zu meinem Leben? Warum Leistung allein nicht mehr genügt und welche Rolle Sinn im Berufsalltag spielt.