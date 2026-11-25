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Pünktlich zu Weihnachten zeigt sich der SILLPARK 3.0 im neuen Stil: mit mehr Vielfalt, einem modernen Ambiente und neuen Erlebnissen für den Alltag.

Nach Abschluss des Refurbishments ist der SILLPARK mehr als ein Shopping-Center. Als urbaner Lebensraum verbindet er Handel, Gastronomie, Gesundheit, Services, Begegnung und Wohlbefinden an einem zentralen Ort in Innsbruck.

Das Angebot reicht von Mode und Büchern bis zu Pflege, Düften und Kosmetik. Bei dm drogerie markt finden Besucher:innen ein breites Beauty- und Pflegesortiment samt Friseur- und Kosmetikstudio; MOnB Cosmetics ergänzt das Angebot mit Beauty-Behandlungen und Spa-Feeling. Eine Auszeit für die Haare bietet Hair Artist Salto.

Zwischen Wunschzettel und Weihnachtseinkauf darf eine genussvolle Pause nicht fehlen. Die vielfältige Gastronomie im SILLPARK lädt dazu ein, den Geschenketrubel für einen Moment hinter sich zu lassen: ALPZ CUCINA Pizza & Pasta serviert italienische Küche, das Everest Inn nepalesische Spezialitäten und Wang Fu fernöstliche Gerichte. Auch die Interspar Market Kitchen, Bäcker Ruetz und McDonald’s bieten Gelegenheit für eine Stärkung zwischendurch. Ob kleiner Snack oder gemeinsame Auszeit beim Weihnachtsbummel – so bleibt neben der Suche nach dem passenden Geschenk auch Zeit für sich und seine Liebsten.

Zu den Besonderheiten zählen Innsbrucks einzige Thalia-Buchhandlung, Tirols einziger Peek & Cloppenburg sowie Tirols einziger Primark.

„Wir freuen uns, dass der SILLPARK 3.0 zu Weihnachten 2026 sein Ziel erreicht hat und sich nun in einem neuen Stil zeigt. Entstanden ist ein urbaner Ort, der Shopping, Gastronomie, Gesundheit, Services und Begegnung verbindet und den Alltag unserer Besucher:innen bereichert.“ Markus Siedl, Centermanager SILLPARK

Der ZEHNER legt die Wahl unter den Christbaum – der SILLPARK 3.0 macht daraus viele Möglichkeiten. © SILLPARK

Das Leben ist ein MIX!

Der SILLPARK wünscht fröhliche Weihnachten!

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