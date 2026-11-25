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Die Pläne, eine Seilbahn vom Innsbrucker Hauptbahnhof über Lans und Igls zur Patscherkofelbahn zu bauen, lagen jahrelang in der Schublade. Jetzt sorgt eine neue Studie für Fahrtwind. Demnach könnten tausende Autofahrten durch die Bahn eingespart werden. Die TT-LeserInnen und Leser sind nicht einfach zu überzeugen.