Leserbriefe an die TT
Zu kurz gedacht? Das sagen TT-LeserInnen zu den Plänen einer Stadtseibahn in Innsbruck
Seit Jahren kursieren Pläne einer Stadtseilbahn in Innsbruck. Sie soll vom Hautpbahnhof starten und zur Patscherkofelbahn führen. Laut einer neuen Studie wären über 5000 Fahrten täglich möglich.
© Axel Springer
Die Pläne, eine Seilbahn vom Innsbrucker Hauptbahnhof über Lans und Igls zur Patscherkofelbahn zu bauen, lagen jahrelang in der Schublade. Jetzt sorgt eine neue Studie für Fahrtwind. Demnach könnten tausende Autofahrten durch die Bahn eingespart werden. Die TT-LeserInnen und Leser sind nicht einfach zu überzeugen.
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