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Der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler ist wegen Anfütterung angeklagt. Er soll sich für die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Casinos-Vorstand eingesetzt haben.

Der Satz blieb hängen: „Novomatic zahlt alle“, sagte Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video. Kurz nach der Veröffentlichung des Videos im Mai 2019 kam eine anonyme Anzeige dazu. Seit Mittwoch steht der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler wegen der Verbindungen zu dem privaten Glücksspielkonzern vor Gericht. Der Vorwurf: Er habe sich darum bemüht, bei den Casinos Austria den FPÖ-nahen Manager Peter Sidlo einzusetzen. Die damalige Casinos-Miteigentümerin Novomatic soll dies unterstützt haben – im Austausch für spätere Anliegen, etwa eine Reform des Glücksspielgesetzes.

Wie lange das Verfahren dauert, ist offen. Vorerst waren zwei Verhandlungstage anberaumt. Voraussichtlich werden aber viele Zeugen gehört. Ein Fahrplan stand vorerst nicht fest.

Strache in drei Verfahren freigesprochen

Strache trat wegen des Ibiza-Videos als FPÖ-Chef und Vizekanzler zurück. Die Brücken zu seiner früheren Partei sind abgebrochen. Ein politisches Comeback auf kommunaler Ebene in Wien kann nahezu als gescheitert betrachtet werden. Der Einzug in den Gemeinderat gelang nicht. Die Liste erreichte nur je ein Mandat in den Bezirken Donaustadt und Floridsdorf, letzteres besetzt Strache selbst.

Das Ibiza-Video erschütterte im Mai 2019 die Republik. © Spiegel/SZ/APA

Der nunmehrige Prozess führt direkt zurück zum Ibiza-Video und damit zum Anfang der politischen und juristischen Turbulenzen. Für Strache ist es das vierte Verfahren, das zur Anklage kommt. Bisher erreichte er drei Freisprüche, zwei davon sind rechtskräftig.

Schmid-Chats lösten zahlreiche Ermittlungen aus

Die Novomatic- bzw. Casinos-Ermittlungen führten aber auch zur Beschlagnahme der Handy-Chats des damaligen Staatsholding-Vorstands und früheren Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid. Und diese wiederum standen am Beginn zahlreicher Verfahren im Umfeld vor allem der ÖVP. Prominentestes Opfer war Sebastian Kurz, der als ÖVP-Chef und Bundeskanzler zurücktrat.

Das nunmehrige Verfahren, in dem neben Strache auch die damalige Novomatic-Führung und die Novomatic als Unternehmen angeklagt sind, hat ebenfalls eine Geschichte voller Wendungen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wollte die Korruptionsermittlungen ursprünglich einstellen.

„Anfütterung“ angeklagt

Auf Weisung aus dem Justizministerium prüfte die WKStA dann aber auch wegen des Verdachts der „Anfütterung“. Gemeint ist, Gefallen und Leistungen nicht im Austausch für eine konkrete Handlung zu erbringen, sondern jemand anderen für künftige Taten günstig zu stimmen.