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Am Donnerstag starten die täglichen Prognosen des Euregio-Lawinenreportes in die Wintersaison. Mit Erweiterungen im Design und zusätzlichen Daten soll es einfacher werden, wichtige Informationen zu entnehmen.

Ob beim Skitourengehen, Freeriden oder sonstigen winterlichen Unternehmungen im freien Gelände: Wer in den Bergen unterwegs ist, sollte die aktuelle Lawinensituation kennen. Am Donnerstag startet der Euregio-Lawinenreport mit seinen täglichen Informationen zur Lawinengefahr in Tirol, Südtirol und im Trentino.

Durch das neue Design, zusätzliche Wetterdaten und digitale Angebote soll es für Wintersportler künftig noch einfacher werden, sich über die aktuellen Verhältnisse zu informieren, schreibt das Land Tirol in einer Aussendung.

Das Angebot an Wetterstationsdaten und Wetterkarten wurde durch ein neues Schneeprofilprogramm und eine neue Lawinenereignisdatenbank ergänzt. Die SnowSafe-App ermöglicht unter anderem einen umfassenden Zugriff auf Wetterstationsdaten und hat ein neues Design erhalten, heißt es in der Aussendung.

In den Bergen unterwegs

„Wer abseits gesicherter Pisten unterwegs ist, muss die alpinen Gefahren im Blick haben. Der tägliche Lawinenreport ist eine wichtige Grundlage für eine sichere Tourenplanung. Mit den neuen Angeboten wird der Zugang zu diesen Informationen noch einfacher. Mein Appell: Vor jeder Tour über aktuelle Lawinensituation informieren und Pläne an die Verhältnisse anpassen“, wird Sicherheitsreferent LHStv Josef Geisler in der Aussendung zitiert.

Die derzeitige Prognose: Im Oktober gab es vor allem im Hochgebirge immer wieder Schnee. In der Schneedecke haben sich vor allem über 2600 Metern Seehöhe mögliche Schwachschichten für Schneebrettlawinen ausgebildet. Mit dem Neuschnee samt Wind seit vergangener Woche sollten vor allem frische, meist kleinräumige Triebschneeansammlungen beachtet werden. Vorsicht gilt insbesondere hinter Geländekanten sowie in sehr steilen Rinnen und Mulden.