volume_up Artikel anhören

Venedig – Der US-Amerikaner Nick Cave und ein Künstlerkollektiv aus Indien sind mit den Publikumspreisen der Kunstbiennale in Venedig ausgezeichnet worden. Dies teilte die Biennale-Leitung in der italienischen Lagunenstadt mit.

Der diesjährige Beitrag des US-Künstlers Nick Cave - nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen australischen Musiker. © APA/AFP/Bertorello

Der indische Beitrag hatte den Titel „Geographies of Distance: Remembering Home“. Kurator war Amin Jaffer. Die anderen beteiligten Künstler heißen Alwar Balasubramaniam, Sumakshi Singh, Ranjani Shettar, Asim Waqif und Skarma Sonam Tashi.

Verzicht nach Russland-Kontroverse

Überschattet wurde die diesjährige Ausgabe von einigen Kontroversen. Vor allem wegen der Teilnahme Russlands, aber auch wegen Israels Vorgehen im Nahost-Konflikt gab es Streit. Moskau war seit Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 in Venedig nicht mehr dabei gewesen. Die Veranstalter ließen einen Länderpavillon dieses Mal aber wieder zu.

Die Entscheidung war international sehr umstritten. Die international besetzte Jury, die eigentlich für die Auszeichnungen zuständig gewesen wäre, hatte noch vor Beginn der Biennale geschlossen ihren Rücktritt erklärt.

Erstmals wurden deshalb die „Besucher-Löwen“ vergeben, die BesucherInnen durften also über die Sieger entscheiden. Bis dahin gab es das in der mehr als 125-jährigen Geschichte der Kunstbiennale noch nie.

Zuvor noch waren die Beiträge aus Russland und Israel von der Preisvergabe ausgeschlossen worden. Mehrere andere Teilnehmer erklärten daraufhin, keine Preise haben zu wollen – darunter auch Florentina Holzinger, die heuer den Österreich-Pavillon bespielte.

Mehr dazu:

Die Kunstbiennale gehört zu den international wichtigsten Ausstellungen von Gegenwartskunst. Seit Mai kamen mehr als 700.000 Besucher. Das Motto der 61. Auflage lautete „In Minor Keys“ (zu Deutsch in etwa: „In Moll“) – was für leise, melancholische Töne stehen sollte.