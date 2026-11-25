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Bahnreisende zwischen Salzburg und Tirol mussten seit Mittwochnachmittag mit Einschränkungen und Verzögerungen rechnen. Wegen eines Rettungseinsatzes in Bayern konnten zwischen Prien am Chiemsee und Bad Endorf stundenlang keine Züge fahren. Einige Züge zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Wörgl Hauptbahnhof fuhren deshalb nicht über das Deutsche Eck, sondern über Zell am See, der Halt Kufstein entfiel. Auch die Verbindungen der Westbahn waren betroffen.