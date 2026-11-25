volume_up Artikel anhören

Bahnreisende zwischen Salzburg und Tirol müssen am Mittwochabend mit Einschränkungen rechnen. Wegen eines Rettungseinsatzes in Bayern können zwischen Prien am Chiemsee und Bad Endorf laut ÖBB bis voraussichtlich 18 Uhr keine Züge fahren. Die Züge warten das Ende der Sperre vorerst ab, heißt es auf der Website. Einige Züge zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Wörgl Hauptbahnhof fahren deshalb nicht über das Deutsche Eck, sondern über Zell am See. Diese Züge halten nicht in Kufstein.