Kollision beim Amraser Tunnel
Unfall am Knoten Innsbruck: Verletzte Person in Klinik gebracht
Bei einem Verkehrsunfall beim Knoten Innsbruck ist am späten Mittwochnachmittag laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol eine Person verletzt worden. Demnach kam es kurz vor 16.30 Uhr im Bereich des Amraser Tunnels an der Schnittstelle von Brennerautobahn und Inntalautobahn in Fahrtrichtung Innsbruck zu einem Auffahrunfall. „Eine Person wurde in die Klinik gebracht“, sagte der Schichtleiter der Leitstelle der TT.
Die Überholspur wurde gesperrt, hinter der Unfallstelle bildete sich auf der A12 und auf der A13 ein Stau. Nach der Räumung der Unfallstelle löste sich dieser am frühen Abend allmählich auf. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zu den Beteiligten lagen zunächst nicht vor. (TT.com)