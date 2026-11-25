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Bei einem Verkehrsunfall beim Knoten Innsbruck ist am späten Mittwochnachmittag laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol eine Person verletzt worden. Demnach kam es kurz vor 16.30 Uhr im Bereich des Amraser Tunnels an der Schnittstelle von Brennerautobahn und Inntalautobahn in Fahrtrichtung Innsbruck zu einem Auffahrunfall. „Eine Person wurde in die Klinik gebracht“, sagte der Schichtleiter der Leitstelle der TT.