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Das kam überraschend: Noch vergangene Woche schienen die Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung zur Novelle des Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L) festgefahren. Und damit die von Tirol erhoffte, rechtzeitige Beschlussfassung im Dezember-Plenum des Nationalrates, um die Lkw-Fahrverbote abzusichern. Am Mittwoch dann die Kehrtwende: ÖVP, SPÖ und NEOS verkündeten vor Kurzem eine Einigung.