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Nach einem Auffahrunfall Mittwochfrüh in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach dem Lenker eines E-Scooters. Eine 38-Jährige wurde verletzt.

Bei einem Auffahrunfall am Innrain in Innsbruck ist Mittwochfrüh eine 38-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Polizei sucht nun einen E-Scooter-Fahrer, der den Unfall bemerkt haben dürfte, aber weiterfuhr.

Die Frau war laut Polizei gegen 6.20 Uhr auf der Holzhammerstraße in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung mit dem Innrain wollte sie bei grün blinkender Ampel nach rechts abbiegen. Dabei bemerkte sie einen dunkel gekleideten E-Scooter-Fahrer, der den Schutzweg in Richtung Süden befuhr. Die 38-Jährige trat auf die Bremse und verhinderte so einen Zusammenstoß. Ein hinter ihr fahrender 27-Jähriger konnte sein Auto jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck ihres Pkw.