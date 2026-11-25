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Laut einem Medienbericht ist beim ORF bald Schluss mit der beliebten Quizshow mit Armin Assinger. An den Quoten soll das nicht liegen.

Die „Millionenshow“ soll eingestellt werden. Das berichtet die Kronen Zeitung am Mittwoch und beruft sich auf Insider im ORF. Demnach sollen nur noch zehn Ausgaben produziert werden. Damit wäre auch die Zeit von Armin Assinger (62) als Moderator vorbei.

Die Quizshow läuft seit dem Jahr 2000 im ORF, damals mit Moderator Rainhard Fendrich. Von 2000 bis 2002 führte Barbara Stöckl durch die Sendung, danach übernahm der frühere Skirennläufer Assinger.

An den Quoten liegt das Aus offenbar nicht. Die Promi-Ausgabe der „Millionenshow“ erreichte laut dem Bericht zuletzt im Schnitt 506.000 Zuseherinnen und Zuseher. In der werberelevanten Zielgruppe lag der Marktanteil bei 23 Prozent.

Rund fünf Millionen Euro pro Jahr