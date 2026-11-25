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Im Rahmen der internationalen „16 Tage gegen Gewalt“ setzten am Mittwoch hunderte Menschen in Innsbruck ein lautstarkes Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Diskriminierung.

Hunderte Menschen haben am Mittwoch in der Innsbrucker Innenstadt lautstark gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Diskriminierung demonstriert. Die Kundgebung fand im Rahmen der internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen” statt und zog vom Ni-Una-Menos-Platz vor dem Landestheater – einem zentralen Ort feministischer Kundgebungen in Innsbruck – durch die Innenstadt.

16 Tage gegen Gewalt Die 16 Tage gegen Gewalt beginnen jedes Jahr am 25. November – dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, Mädchen, Trans, Inter*, nicht binären und agender Personen – und enden am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte.

In Redebeiträgen wurde die anhaltende gesellschaftliche Relevanz des Themas betont. Aktivist:innen mahnten, dass Gewalt an Frauen sowie an trans-, inter-, nichtbinären und agender Personen weiterhin alltäglich sei und oft unsichtbar bleibe. Es wurde daher mehr Sichtbarkeit, Unterstützung für Betroffene und entschlossenes Handeln gegen patriarchale Strukturen gefordert.

Die Forderung „Die Scham muss die Seite wechseln“ erlangte 2024 Bekanntheit durch die Französin Gisèle Pelicot, im Prozess gegen ihren Ex-Mann und 50 Mitangeklagte wegen schwerer sexualisierter Gewalt. Mit dem Satz machte sie international deutlich, dass Täter und Mittäter die Verantwortung tragen – nicht die Opfer. (TT)