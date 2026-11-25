Last-Minute-Ideen
Wenig Zeit, viel Weihnachtszauber: 6 Adventkränze, die im Handumdrehen gelingen
Auch kurz vor dem ersten Advent lassen sich mit wenig Aufwand noch kreative Adventkränze gestalten.
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Der erste Adventsonntag steht vor der Tür und der Adventkranz ist noch nicht fertig? Keine Panik! Auch auf den letzten Drücker lassen sich mit wenig Aufwand kreative Kränze gestalten. Ob schlicht, kreativ, natürlich oder etwas ausgefallen: Diese Last-Minute-Ideen sorgen garantiert für weihnachtliche Stimmung.
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