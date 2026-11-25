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Während ersatzgeschwächte Bayern bei Lille die erste Saisonniederlage kassierten, musste sich PSG gegen die Roma mit einem 2:2 begnügen. Barcelona gab sich unterdessen keine Blöße.

Der FC Bayern mit Konrad Laimer als Kane-Ersatz hat in der Champions League die erste Saisonniederlage kassiert. Beim davor sieglosen Lille kassierten die Münchner am Mittwoch trotz einer Pausenführung noch eine 1:2-Niederlage. Titelverteidiger Paris Saint-Germain ließ mit einem 2:2 gegen die AS Roma erstmals in der Ligaphase Zähler liegen. Barcelona gewann bei Sabah 4:1, Liverpool bei Brügge 3:0. Der VfB Stuttgart mit Yanik Spalt ging bei Inter als 0:2-Verlierer vom Feld.

Die Bayern waren mit Verletzungssorgen und Diskussionen um Jamal Musiala nach Nordfrankreich gereist. Der deutsche Internationale saß in Lille zunächst auf der Bank. Von dort sah er, wie Dayot Upamecano nach einer Viertelstunde einen Eckball per Kopf verwertete. In Abwesenheit des verletzten Harry Kane setzte Vincent Kompany offensiv eine ungewöhnliche Maßnahme. Laimer agierte im Sturmzentrum, eine Rolle, die der vielseitig einsetzbare Salzburger wohl auf diesem Level noch nie eingenommen hatte.

Die beste Chance auf einen Treffer hatte Laimer in der 26. Minute, Lille-Keeper Berke Özer war aber zur Stelle. Für die Münchner begann die zweite Halbzeit schlecht. Der vermeintliche Ausgleich durch Ayase Ueda zählte jedoch nach VAR-Intervention aufgrund eines Foulspiels des Torschützen nicht. Lille war gegen passive Bayern nun jedoch am Drücker - und traf verdientermaßen. Ueda stellte auf 1:1 (62.), ehe Aleksandar Pavlovic einen von der Stange zurückgesprungenen Ball ins eigene Tor bugsierte (65.). Eine Reaktion der Bayern blieb aus. Der deutsche Meister ist aktuell nur 15. der Tabelle.

PSG lässt daheim Punkte liegen

Die Roma ging im Prinzenpark-Stadion schon in der 5. Minute durch den aufgerückten Innenverteidiger Mario Hermoso in Führung. Der Titelverteidiger, bei dem die Offensivstars Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia nach Kreuzbandrissen lange ausfallen, wirkte beeindruckt. Verteidiger Illia Sabarnyi gelang nach einem Eckball dennoch der Ausgleich (31.). PSG agierte kaum überzeugend. Der nach einer Stunde eingewechselte Ousmane Dembele ließ die Heim-Fans aber erneut jubeln. Nach einem harten Elferpfiff blieb der Stürmerstar vom Punkt eiskalt (62.). Doch die Roma kam ebenfalls per Elfer zum 2:2. Donyell Malen verwertete, nachdem Vitinha einen Schuss mit der Hand geblockt hatte. Als Tabellenzweiter hat Paris nur Real vor sich.

Liverpool profitierte in Brügge von einem Patzer von Torhüter Yann Sommer, dessen Fehlpass das 1:0 der Reds durch Alexander Isak (13.) einleitete. Die Entscheidung besorgte Florian Wirtz (79.) aus einem Konter, Isak (82.) den Endstand.

CL, 5. Spieltag – Mittwoch Slavia Prag – Villarreal 0:1 (0:0)

Sabah FC – FC Barcelona 1:4 (0:1)

Paris St. Germain – AS Roma 2:2 (1:1)

Inter Mailand – VfB Stuttgart 2:0 (0:0)

Atletico Madrid – Viking FK 2:0 (2:0)

Sporting Lissabon – Manchester United 2:2 (1:0)

Club Brügge – Liverpool 0:3 (0:1)

OSC Lille – Bayern München 2:1 (0:1)

Schachtar Donezk – Fenerbahce Istanbul 0:1 (0:0)

Manchester United muss auf den ersten Sieg unter Mauricio Pochettino weiter warten. Sportings Luis Suarez verschoss zunächst einen Elfmeter, durfte aber drei Minuten später wieder vom Punkt antreten, nachdem er von United-Torhüter Senne Lammens von den Beinen geholt wurde. Beim zweiten Versuch traf der Torjäger. Den taumelnden Red Devils gelang ebenfalls per Strafstoß der Ausgleich. Ex-Sporting-Star Bruno Fernandes verwertete sicher (48.). Der Kapitän sorgte kurz darauf etwas kurios für die Wende, sein Fernschuss wurde von einem Rasenziegel noch entscheidend abgelenkt (50.). Suarez avancierte aber ebenfalls zum Doppeltorschützen, nachdem Lammens einen hohen Ball nicht fangen konnte.

Spalt erstmals von Beginn an in CL

Bei Stuttgarts Niederlage in Mailand lief Spalt erstmals international von Beginn an für die Schwaben ein. Inter traf durch Nicolo Barrella kurz vor der Pause Metall, Petar Sucic verwertete schließlich einen Hand-Elfer (57.). Der eingewechselte Lautaro Martinez traf zur Entscheidung (74.).