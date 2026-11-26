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Kurz vor dem EU-Sondergipfel zum EU-Budget liegen die Positionen noch immer weit auseinander. Der am Samstag von EU-Ratspräsident António Costa vorgelegte neue Vorschlag, der Cuts von rund 200 Milliarden Euro am zwei Billionen Euro schweren Entwurf der EU-Kommission vorsieht, wurde von Nettozahlerländern wie Österreich und Deutschland als immer noch zu hoch abgelehnt. Bundeskanzler Christian Stocker und Europaministerin Claudia Bauer (beide ÖVP) reisen zum Gipfel.

Österreich sieht in dem Costa-Vorschlag ein Ungleichgewicht zu Ungunsten der Nettozahler. Costa hat zwar einige Kürzungen am Kommissionsvorschlag in Bereichen wie Wettbewerb und Außenbeziehungen eingeplant, und ist damit den Nettozahlern entgegengekommen. Wie beim letzten irischen Vorschlag bleiben die Mittel für die traditionell größten Töpfe Landwirtschaft und Regionales aber weitgehend unverändert. Dies befürwortet die Gruppe der Kohäsionsländer, zu denen überwiegend südosteuropäische Staaten zählen.

Am Donnerstag und Freitag sollen vor allem in bilateralen Gesprächen die Positionen angenähert werden. Nach diesen "Beichtstuhlgesprächen" ist eine Einigung zwar nicht mehr für die laufende Woche zu erwarten, aber beim EU-Gipfel am 17. und 18. Dezember - wenn es nach dem Ratspräsidenten geht. Als "Schlüsselelement" gelten für Costa neue Eigenmittel, also neue, eigene EU-Einnahmequellen, wie zum Beispiel eine EU-Digitalabgabe.