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Beim EU-Sondergipfel zum mehrjährigen EU-Budget haben sich am Donnerstag erneut die großen Differenzen zwischen den EU-Staaten gezeigt. Der am Samstag von EU-Ratspräsident António Costa vorgelegte neue Vorschlag, der Kürzungen von rund 200 Milliarden Euro am zwei Billionen Euro schweren Entwurf der EU-Kommission vorsieht, wird von Nettozahlerländern weiter abgelehnt. Bundeskanzler Christian Stocker und Europaministerin Claudia Bauer (beide ÖVP) sind beim Gipfel.

"Wir benötigen einen langfristigen Haushalt, der zur Finanzierung unserer wichtigsten Prioritäten geeignet ist", betonte Ratspräsident Costa vor dem Treffen. Für den Gipfeltag nannte er drei Ziele, die Staats- und Regierungschefs einer Lösung näherzubringen: Erstens, das Gesamtvolumen des Budgets. Zweitens, die Verteilung der Mittel zwischen den verschiedenen Prioritäten dieses Haushaltsplans und drittens ein ausgewogener und effektiver Korb neuer Eigenmittel. Er bekräftigte, bis Ende des Jahres eine Einigung erzielen zu wollen.

Für Stocker und Bauer stand am Donnerstag abseits der großen Runde mit allen Vertretern der 27 EU-Staaten ein Treffen mit den sogenannten "Sensible Seven" (in etwa "Vernünftige Sieben") an, die tendenziell für ein geringeres Budgetvolumen eintreten. Neben Österreich sind dies Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, die Niederlande und Schweden.

In weiterer Folge sollen die Länder in kleineren Gruppen, die jeweils unterschiedlichen "Verhandlungslagern" angehören, weiterdiskutieren. Österreich wird hier mit Bulgarien, Malta, Litauen und Slowenien zusammenkommen. Gegen Mitternacht wollen die EU-Staats- und Regierungsspitzen wieder in großer Runde ein vorläufiges Fazit ziehen. Unklar bleibt, inwiefern am Freitag weiterverhandelt wird. Offizielles Ziel ist es, eine Einigung beim nächsten regulären Gipfel am 17. und 18. Dezember zu finden.

Es sei wichtig, vor Jahresende eine Einigung erzielen, betonte auch der Vertreter des aktuellen Ratsvorsitzes und irische Premier Micheál Martin. Die Iren hatten im Oktober eine Verhandlungsbox präsentiert, die großteils abgelehnt wurde. "Wenn wir bis Ende des Jahres keine Einigung erzielen, dann halte ich die Aussichten, dies in der ersten Hälfte des Jahres 2027 zu schaffen, für sehr gering", warnte er.

Derzeit ist diese noch in weiter Ferne: "Nachdem ich die völlig gegensätzlichen Standpunkte rund um den Tisch gehört habe, schätze ich die Chancen, heute eine Einigung zu erzielen, als gleich null ein. Auch eine Einigung um Weihnachten herum erscheint unwahrscheinlich", postete der ungarische Regierungschef Péter Magyar am Nachmittag nach dem Treffen in großer Runde auf X. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hatte beim Start des Treffens erklärt, eine Einigung sei noch "Lichtjahre" entfernt.

"Es ist klar, dass das Volumen nach wie vor zu hoch ist", bekräftigte Bundeskanzler Stocker die österreichische Position vor Beginn der Gespräche. Für ihn darf die Landwirtschaft nicht vernachlässigt werden, und auch der Rabatt sei "für uns eine Frage des gerechten und fairen Ausgleichs". Es werde "nicht leicht" sein, in allen Fragen zu einer Einigung zu kommen. Aber: "Wir haben es bis jetzt immer geschafft, wir werden es auch jetzt schaffen", gab sich Stocker überzeugt.

Österreich sieht in dem Costa-Vorschlag ein Ungleichgewicht zuungunsten der Nettozahler. Costa hat zwar einige Kürzungen am Kommissionsvorschlag in Bereichen wie Wettbewerb und Außenbeziehungen eingeplant, und ist damit den Nettozahlern entgegengekommen. Wie beim letzten irischen Vorschlag bleiben die Mittel für die traditionell größten Töpfe Landwirtschaft und Regionales aber weitgehend unverändert. Dies befürwortet die Gruppe der Kohäsionsländer, zu denen überwiegend süd- und osteuropäische Staaten zählen.

"Die Vorschläge, die wir bis jetzt auf dem Tisch liegen haben, sind aus unserer Sicht keine Grundlage für einen Abschluss. Nach wie vor ist das Volumen zu hoch", bekräftigte auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz seine Ablehnung. Die Mitgliedstaaten müssten das ja auch bezahlen können: "Europa braucht solide Finanzen." Merz sprach sich "gegen neue Schulden" aus und dafür, die Wirtschaft zu unterstützen.

Für den niederländischen Premier Rob Jetten gibt es beim europäischen Haushalt "noch viel zu tun": "Der Haushalt muss modernisiert und verkleinert werden, wenn wir eine Einigung erzielen wollen", betonte Jetten bei seinem Eintreffen. Die Niederlande zählen wie Österreich zur Gruppe der Nettozahlerländer, die auf eine Reduzierung des Gesamtvolumens des Kommissionsvorschlags pochen. "Dieser Vorschlag ist für die niederländischen Steuerzahler nicht akzeptabel", so Jetten weiter. Wie auch Stocker zuvor betonte er, ein gutes Angebot zu wollen und keine Eile zu haben.

Sein estnischer Amtskollege Kristen Michal hingegen will keine weiteren Kürzungen. Es brauche Investitionen und Geld, und der neue Vorschlag sei hier ein guter Schritt. Er will vor allem keine weiteren Kürzungen im Verteidigungshaushalt vorzunehmen: "Wenn man sich unsere Region ansieht, eskaliert Russland den hybriden Krieg, und das bedeutet, dass wir mehr investieren müssen." Auch der Luxemburger Premier Luc Frieden sieht im Costa-Vorschlag einen richtigen Schritt.

Der EU-Sondergipfel muss zudem versuchen, die Ukraine-Finanzierungslücke von rund 70 Milliarden Euro für 2027 teilweise zu füllen. Merz hatte mit seinem Vorpreschen, die Finanzierung der Ukraine mit dem EU-Budget zu verknüpfen, im Vorfeld für Unruhe gesorgt. Der tschechische Premier Andrej Babiš bekräftigte bei seinem Eintreffen seine Ablehnung dieser Idee. Die Finanzierung der Ukraine sollte separat verhandelt werden, forderte er erneut.