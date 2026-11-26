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Eine US-Richterin hat der Telekommunikationsaufsicht FCC den Entzug der Lizenzen für acht ABC-Fernsehsender des Unterhaltungskonzerns Disney untersagt. Das Urteil vom Mittwoch (Ortszeit) gilt als schwerer Rückschlag für die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, US-Medienunternehmen in die Schranken zu weisen. Die FCC scheine eine von Trump gesteuerte Vergeltungskampagne zu betreiben, erklärte Bezirksrichterin Loren Alikhan in Washington.

FCC-Chef Brendan Carr, der im Jänner 2025 an die Spitze der Behörde berufen wurde, habe die Rhetorik des Präsidenten als Handlungsanweisung verstanden, schrieb die Richterin in ihrer Begründung. ABC habe ein gewichtiges Interesse daran, sein Recht auf freie Meinungsäußerung ohne Angst vor Vergeltung zu verteidigen. Weder das Präsidialamt, Carr, Disney noch ABC äußerten sich bisher zu dem Urteil.

Disney und ABC hatten im August gegen die FCC geklagt, um eine beispiellose vorgezogene Überprüfung der Lizenzen zu stoppen. Die Sender argumentierten, die Trump-Regierung wolle das Netzwerk für seine Programminhalte bestrafen. Carr hatte die Überprüfung im April angeordnet, einen Tag nachdem Trump ABC aufgefordert hatte, den Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel zu entlassen. Eine derartige vorgezogene Prüfung hatte es bei der Behörde seit mehr als 50 Jahren nicht mehr gegeben.