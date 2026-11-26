volume_up Artikel anhören

Ein Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) von Feinstrumpfhosen hat feine Unterschiede an den Tag gebracht: Von den zehn Produkten mit 15 bis 20 DEN schnitten drei teurere Modelle mit "gut" am besten ab. Die übrigen, darunter auch höherpreisige Erzeugnisse, erhielten ein "durchschnittliches" Gesamturteil. "Die größten Unterschiede zeigten sich bei der Formstabilität: Etliche Produkte schrumpften nach dem Waschen deutlich", berichteten die Fachleute am Donnerstag.

Im Fokus standen vor allem die Oberflächenbeständigkeit und die Passform nach dem Waschen. Nur drei Produkte aus dem Preissegment zwischen rund 18 und 25 Euro erreichten ein gutes Gesamturteil. Die übrigen Strumpfhosen schnitten durchschnittlich ab. Denn durch den Schrumpfvorgang beim Waschen werden Maschen und Fasern beim erneuten Tragen stärker beansprucht, was die Haltbarkeit beeinträchtigen kann. "Hohe Formbeständigkeit ist daher nicht nur für die Passform wichtig, sondern kommt auch der Langlebigkeit zugute", erläuterte VKI-Projektleiterin Angela Tichy.

Kleine Knoten (Pilling), Flusen und Verfilzungen machen Strumpfhosen schnell unansehnlich. "Falke" überzeugte als einzige Marke die Tester in allen drei Prüfpunkten zur Oberflächenqualität mit sehr guten Ergebnissen. Bei der Formstabilität, insbesondere bei der Bundweite, zeigte das 16 Euro teure Modell hingegen Schwächen. Die stärkste Knötchenbildung wiesen die Modelle von "nur die" und "H&M" auf.

"Alle zehn Strumpfhosen bestanden die sogenannte Berstprüfung. Sie halten somit den Kräften stand, die beim Anziehen und Tragen auftreten. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie vor Laufmaschen geschützt sind", erklärte Tichy.

Alle getesteten Strumpfhosen erwiesen sich als gebrauchstauglich. Die größten Schwächen zeigten sich bei der Maßbeständigkeit nach dem Waschen, nicht bei der grundsätzlichen Belastbarkeit. Für eine möglichst lange Lebensdauer sind neben der Produktqualität auch die Wahl der richtigen Größe, eine schonende Handhabung und sorgfältige Pflege wichtig, hieß es vom VKI.