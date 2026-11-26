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Die nächsten Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) sollen von 11. bis 13. Mai 2027 stattfinden. Eine entsprechende Verordnung hat Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) in Begutachtung geschickt. Die rund 370.000 Studentinnen und Studenten können ihre Vertretung auf Bundes-, Hochschul- und Studienvertretungsebene bestimmen. Wer mitwählen will, muss bis 23. März inskribiert sein.

Traditionell wird der Wahltermin alle zwei Jahre im Einvernehmen zwischen Ministerium und ÖH festgelegt. Der Urnengang muss laut Gesetz an drei Tagen von Dienstag bis Donnerstag zwischen Mitte April und Mitte Juni über die Bühne gehen, wobei aufgrund der Donnerstag-Feiertage und Pfingsten nicht allzu viele Möglichkeiten übrig bleiben. Nach der Wahl muss außerdem noch etwas Puffer für Koalitionsverhandlungen und die konstituierende Sitzung der neuen Bundesvertretung bzw. der neuen Hochschulvertretungen bleiben, da die neuen Exekutiven bereits am 1. Juli ihr Amt antreten.

Der Stichtag für die Wahlberechtigung am 23. März liegt genau sieben Wochen vor dem ersten Wahltag. Wer wählen will, muss bis dahin auch den ÖH-Beitrag und - falls solche anfallen - die Studiengebühren eingezahlt haben.