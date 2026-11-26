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Es seien bittere Gespräche, die sie in diesen Tagen zu führen habe, sagt die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ). Jene, die zu der Summe von 31 Millionen Euro beitragen müssen, die sie als Sparbeitrag ihres Ressorts aufzubringen hat, sollen zunächst persönlich von ihr informiert werden, ehe die Öffentlichkeit Details erfährt. Im Interview mit der APA nennt sie erstmals konkrete Namen, Zahlen und Prozentsätze und spricht über "die Zone des Schmerzes".

APA: Frau Kaup-Hasler, ist die Krise jetzt endgültig in der Wiener Kultur angekommen?

Veronica Kaup-Hasler: Österreich befindet sich in einem EU-Defizitverfahren, und Wien hat nicht nur eine eigene Schuldenlast, sondern muss auch dort einen besonders großen Anteil leisten. Was vom Bund an Zahlungen erwartet wurde, ist nicht im erforderlichen Ausmaß gekommen. Das muss kompensiert und gleichzeitig muss auch ein eigener Beitrag zum Schuldenabbau geleistet werden. Das ist eine multiple Belastung. In den ersten acht Jahren meiner Amtsführung konnte ich das Budget für Kunst und Kultur erfreulicherweise um 56 Prozent steigern, auch wenn die Inflation diesen Erfolg schrumpfen lässt. Es ging mir darum, Dinge nachzuholen und Resilienz für Krisenzeiten zu schaffen: Repair and Care war mein Motto dieser Jahre. Wir werden diesen Erfolg nicht rückabwickeln, aber das Entscheidende in der jetzigen Situation ist: Die Stadt darf nicht insolvent werden! Und dafür müssen auch wir in diesen Konsolidierungszeiten unseren Anteil leisten.

APA: Wie groß ist dieser Anteil?

Kaup-Hasler: Der Voranschlag 2027 ist im Vergleich zum Voranschlag 2026 um 4,4 Prozent geringer. Das scheint zunächst nicht so hoch zu sein, aber es gibt einen nicht unerheblichen und größer werdenden Anteil von Institutionen und von Aufgaben, die automatisiert anwachsen und die ich nicht oder kaum steuern kann - wie beispielsweise der Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds WWTF, die Volkshochschulen oder das Arnold-Schönberg-Center. Dieses hat einen Subventionsvertrag mit Inflationsabgeltung. Es ist mir aber gelungen, den Einsparungsbedarf von ursprünglich 94 Millionen auf ein Drittel zu reduzieren. Es geht also um 31 Millionen Euro, die meinem Budget in der Gesamthöhe von 338 Millionen Euro fehlen.

APA: 31 Millionen Euro müssen also in der Kultur eingespart werden?

Kaup-Hasler: Ich habe wirklich vieles versucht, um einnahmenseitig Lösungen zu schaffen: einen an die Ortstaxe gebundenen Kultureuro, die Wiedereinführung der abgeschafften ORF-Länderabgabe oder eine Ticketabgabe analog zu dem Sportgroschen, der ja schon längst eingeführt ist und mittlerweile eine akzeptierte Maßnahme zur Finanzierung des Sportsektors darstellt. Das wäre ein Solidaritätsbeitrag von 12,5 Prozent auf alle Tickets gewesen - von den großen Popkonzerten bis zu den vielen Bällen in dieser Stadt. Da wären mindestens 50 Millionen Euro für die Kultur zur Verfügung gestanden. Nach einem großen Aufschrei, interessanterweise vor allem von einigen, denen es besonders gut geht, wurde der Entwurf abgesagt.

APA: Warum haben Sie dafür nicht mehr gekämpft?

Kaup-Hasler: Weil der Bund, sicherlich auch alarmiert durch diese Aufschreie, in den Raum gestellt hat, dass er sich aus allen Ko-Finanzierungen zurückziehen würde. Und diesen Flurschaden wollte niemand verantworten. Ich würde nicht ausschließen, dass man eines Tages wieder über neue Einnahmenmodelle nachdenkt. Meine Aufgabe war in der Folge daher, ausgabenseitige Lösungen zu suchen.

APA: Wen erwischt es am ärgsten?

Kaup-Hasler: Wir haben nicht den Rasenmäher angeworfen, denn das hätte für den gestaltbaren Teil meines Budgets bedeutet, dass wir überall 22 Prozent kürzen müssen. Das wäre die Zerstörung! Das geht nicht! Ziel bei den Maßnahmen ist der Erhalt der Vielfalt der Kulturlandschaft auch in ihrer Exzellenz sowie die Zugänglichkeit und Leistbarkeit. Um dies zu gewährleisten sowie einen allgemeinen Kahlschlag zu verhindern, müssen breitere Schultern daher mehr beitragen.

APA: Wer sind die Großen, die am meisten zu schultern haben?

Kaup-Hasler: Bei den großen Bühnen, die ich verantworte, also Theater in der Josefstadt, Volkstheater und Theater der Jugend, wird der städtische Anteil um acht Prozent gekürzt. Das bedeutet keinesfalls eine geringere Wertschätzung von Institutionen, die ich bekanntermaßen hochhalte, sondern ist das Resultat wirtschaftlicher Überlegungen zu den einzelnen Institutionen und ob diese etwaige Rücklagen oder leichtere Chance auf Drittmittelakquise haben. In den letzten Jahren sind wir bei diesen Theatern deutlich hochgegangen. Das Volkstheater haben wir baulich und budgetär saniert, die Josefstadt entschuldet und technisch notwendige Instandhaltungsmaßnahmen gesondert bezuschusst. Beim Theater der Jugend müssen wir bei der dringend notwendigen Sanierung schauen, dass der Ko-Fördergeber, der Bund, Generali als Hauseigentümer und andere Sponsoren uns dabei unterstützen.

APA: Wie viel bringt die Kürzung dieser drei Häuser?

Kaup-Hasler: Drei Millionen Euro.

APA: Das ist nur ein Zehntel des gesamten Einsparungsbedarfs.

Kaup-Hasler: Finanziell größere Summen trägt auch der Altstadterhaltungsfonds bei, der, wie schon kommuniziert, neuerlich ausgesetzt wird; die Wiener Symphoniker bekommen 1,6 Millionen weniger. Große Bewegung gibt es auch bei den Festivals. Die Wiener Festwochen werden um 1,5 Millionen Euro, also um elf Prozent, gekürzt, das ImpulsTanz Festival um acht Prozent. Ich schätze diese Institutionen und deren Leitungen sehr, aber alle haben in den letzten Jahren beobachten können, in welche Zeiten wir hineinrutschen. Da muss man das inhaltliche Programm schon mit kaufmännischem Blick planen und ein bisschen reduzieren können. Schwerer trifft es aber andere, da kommen wir in die Zone des Schmerzes: Die Klima Biennale werden wir vorerst aussetzen - dafür wird das Thema Kunst und Klima verstärkt im Kunsthaus Wien verankert. Was einen großen Verlust darstellt und mir wirklich wehtut: Dieses Budget macht es mir nicht möglich, den Kultursommer weiterzuführen. Er hat erwiesenermaßen Menschen erreicht, die noch nie mit Kultur etwas zu tun hatten, was ich wichtig finde. Aber das ist unumgänglich - und spart vier Millionen.

APA: Auch das kann noch nicht alles sein.

Kaup-Hasler: Sie haben vollkommen recht. Zu dieser Summe tragen viele Einzelentscheidungen bei, die ich gemeinsam mit meinem Team und den Expert*innen der Kulturabteilung erarbeitet habe. Einige Beispiele: Die Viennale hat acht Prozent Kürzung, Wien Modern wird 100.000 Euro weniger zur Verfügung haben. Es sieht so aus, als würden wir auch die Preise der Stadt Wien für ein Jahr aussetzen müssen - gleichzeitig bricht es einem das Herz, weil es wichtig ist, dass einzelne Leistungen in unterschiedlichen Bereichen vor den Vorhang geholt werden. Der Filmfonds Wien wird um eine Million gekürzt und ist, nach der Zusatzmillion des Jubiläumsjahres 2025, wieder auf dem Niveau von 2023. Mit diesen größeren Summen kommt man ungefähr auf eine Hälfte - und zum Rest müssen alle etwas beitragen.

APA: Laufende Projekte werden keine gestoppt?

Kaup-Hasler: Im Gegenteil, weil wir manche Projekte bereits finanziert haben, ersparen wir uns heuer im Budget über drei Millionen. Wir können den Gratiseintritt bei der Dauerausstellung im Wien Museum halten. Das ist ja eine Erfolgsgeschichte sondergleichen, es kommen fünfmal so viele Besucher wie früher. Auch viele Gratisangebote für die Wiener wie das Popfest, die O-Töne oder das Volxkino bleiben. Die Arbeitsstipendien, die Ein-, Zwei- und Vierjahresförderungen bleiben erhalten - äußerst wichtige Instrumente für die Freie Szene. Das Brut wird nächsten Herbst eröffnet, das Atelierhaus im Otto Wagner Areal sperrt ebenfalls 2027 auf, das Zentrum für Kinderkultur in Floridsdorf kommt 2028. Es gibt also auch in diesen düsteren Zeiten Lichtblicke.

APA: Wie lang werden diese düsteren Zeiten andauern?

Kaup-Hasler: Das können wir leider nicht absehen, weil ja auch globale Verwerfungen einen Einfluss auf uns haben. Es betrifft auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre. Wir sind alle nicht zufrieden mit dieser Situation, haben aber versucht, so gut wie möglich damit umzugehen. Ich weiß, dass es Aufschreie geben wird. Das verstehe ich. Zudem ist der Zeitpunkt unserer Kürzungen für die Fördernehmer*innen schwierig. Aber ich glaube, es ist wichtig, gemeinsam durch diese Krise zu gehen und Verständnis für diese sehr unterschiedlichen Maßnahmen zu entwickeln. Diese sind nicht aus Willkür getroffen worden und auch nicht wertend. Und wir dürfen nicht vergessen: Wir haben nach wie vor eine reiche Kulturlandschaft und ein Kulturbudget, um das uns viele andere beneiden - auch, wenn es sich derzeit nicht so anfühlt.