volume_up Artikel anhören

Kinderehen betreffen laut UNO weltweit rund 650 Millionen Mädchen und 115 Millionen Burschen. Eine der höchsten Kinderehe-Raten weist Niger auf. "Die Lage ist sehr ernst. In der Region Zinder werden fast neun von zehn jungen Frauen vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet", sagte Habib Attifa Boukar von der nigrischen NGO Konsortium ACS/LUCPAMIC anlässlich des Tages zur Beendigung von Kinderehen zur APA. Unterstützt wird er von der österreichischen Organisation The Rain Workers.

Kinderehen seien in Niger die Normalität und es gebe kein Problembewusstsein, erklärte Ines Kohl, Geschäftsführerin bei The Rain Workers, der APA. Im südlich der Sahara gelegenen Staat wurden laut UNICEF 76 Prozent der Frauen bereits als Minderjährige verheiratet, knapp ein Drittel sogar vor dem 15. Geburtstag. In Niger liegt das gesetzliche Mindestheiratsalter für Mädchen bei 15 und für Burschen bei 18 Jahren. Laut Kohl bleiben viele Kinderehen ohne rechtliche Konsequenzen und werden nicht registriert.

Die UNO-Generalversammlung Anfang September hat erstmals den 27. November offiziell zum Internationalen Tag zur Beendigung von Kinder-, Früh- und Zwangsehen erklärt. Laut einem aktuellen Bericht der Vereinten Nationen gibt es Fortschritte bei der Bekämpfung von Kinderheiraten. Während früher etwa jedes vierte Mädchen vor dem 18. Geburtstag verheiratet wurde, trifft dies aktuell auf etwa jedes fünfte Mädchen zu. Die höchsten Raten an Kinderehen gebe es in Subsahara-Afrika. "Es ist global eine schöne Entwicklung, aber in gewissen Regionen hält sich Kinderheirat wahnsinnig stabil. Niger ist leider eines der Beispiele, das in vielen Punkten die Skala von hinten anführt", berichtete Kohl.

Wenn ein Mädchen als Kind verheiratet wird, verliere es seine Kindheit und die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben, so Boukar. Viele Mädchen werden in jungem Alter schwanger, obwohl ihr Körper dafür noch nicht ausreichend entwickelt ist. Dies könne in manchen Fällen auch fatale gesundheitliche Folgen haben. Die Rain Workers versuchen, auf diese Missstände aufmerksam zu machen und Alternativen aufzuzeigen. "Wird ein Mädchen hingegen geschützt und unterstützt, kann es Lehrerin, Krankenpflegerin, Unternehmerin oder Führungsperson werden. Es sollte die Chance haben, selbst über sein Leben zu entscheiden."

Kinderehen seien in Zinder zwar Normalität, könnten laut Kohl jedoch nicht pauschal als Zwangsheiraten bezeichnet werden. Denn betroffene Mädchen würden nicht von Geburt an einem bestimmten Mann versprochen. Vielmehr seien sozialer Druck, Zugehörigkeitsgefühl, fehlende Bildungschancen und allen voran Armut die Hauptursachen von Kinderheirat in Niger.

Aufgrund von gesellschaftlichen Normen würden sich viele junge Mädchen einen Partner wünschen. "Dass Frauen Träume haben, arbeiten möchten, das kommt in vielen Communities noch gar nicht vor", so Kohl. Für viele Mädchen sei Heirat der große Traum, auf den hingearbeitet werde. Denn erst dann bekomme die Stimme einer Frau einen Wert. "Als unverheiratete Frau zählst du nicht. Weiblichkeit wird leider immer noch stark mit Verheiratet- und mit Muttersein verbunden", erklärte die Geschäftsführerin bei The Rain Workers.

Viele Frauen stünden daher auch unter sozialem Druck, viele Kinder zu bekommen. Niger zählt zu den Ländern mit den höchsten Geburtenraten weltweit. Laut Geburtenstatistiken hat eine Frau durchschnittlich sechs Kinder. "Manche Familien betrachten eine Heirat als Möglichkeit, die finanzielle Belastung zu verringern", erzählte Boukar. Die Entscheidungen würden häufig von den älteren Familienmitgliedern getroffen und nicht von den Müttern.

Trotz der schwierigen Bildungssituation in Zinder setzt Kohl Hoffnung in die junge Generation, die über digitale Informationszugänge wie soziale Medien den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben könne. "Unterm Strich, glaube ich, ist die Gen-Z nicht aufzuhalten und das wird auch ein paar Menschen in Niger mitreißen." Weiters sehe Kohl auch Fortschritte in der Aufklärungsarbeit der Rain Workers vor Ort. Aufgrund des nicht vorhandenen Problembewusstseins war der Projektstart zu Kinderheirat besonders schwierig, berichtete sie. "Im ersten Jahr war es unmöglich, das Thema anzusprechen. Die Leute sind aufgestanden und gegangen."

Durch Aufklärung, Empathie und Verständnis konnten Habib Attifa Boukar und die Rain Workers Vertrauen in vielen Dörfern aufbauen. Dadurch sei es mittlerweile möglich, mit Angehörigen und Autoritätspersonen über die Zukunftsperspektiven junger Frauen zu sprechen. Familien würden dazu ermutigt, Heiraten hinauszuzögern, Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen sowie Geburten und Eheschließungen offiziell registrieren zu lassen. Zudem werde auf alternative Einkommensquellen aufmerksam gemacht. Seit Projektstart Anfang 2025 wurden mehr als 17.100 Menschen in über 60 Dörfern und Gesundheitseinrichtungen rund um Zinder erreicht.

Laut Boukar zeigt der kontinuierliche Dialog mit den Dorfgemeinschaften auch Wirkung. Manche Familien stimmten nach mehreren Gesprächen zu, die Heirat ihrer Tochter aufzuschieben und ihr den weiteren Schulbesuch zu ermöglichen. "Veränderungen sind langsam, aber sie sind möglich. Ein einzelnes Treffen genügt daher nicht. Wir müssen immer wieder zurückkehren und den Dialog fortsetzen."