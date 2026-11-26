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Österreich setzt seine Annäherung an die Visegrad-Staaten fort. Vier Tage nach einem Gipfel der Regierungschefs berät am heutigen Donnerstag auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit seinen mitteleuropäischen Kollegen. Bei einem Treffen im ostslowakischen Košice (Kaschau) kommt es auch zu einem Lokalaugenschein an der ukrainischen Grenze, hieß es aus dem Innenministerium. Weitere Themen sind der Schutz besonders sensibler öffentlicher Orte und der Kampf gegen Drogenhandel.

Die Slowakei hat derzeit den Vorsitz in der Staatengruppe mit Tschechien, Ungarn und Polen inne. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) war erst am Montag bei einem Gipfel der V4-Regierungschefs in Bratislava dabei. In vielen politischen Fragen, insbesondere bei der Inneren Sicherheit, ziehen die vier Länder mit Österreich an einem Strang. So machen sie sich gemeinsam für einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenze - wie jener zwischen der Slowakei und der Ukraine - stark. In anderen Bereichen gibt es Differenzen, etwa bei der Ausgestaltung des künftigen EU-Budgets.

Mit Spannung wird auch erwartet, wie sich die Visegrad-Staaten zum jüngsten österreichischen Vorstoß in der Migrationspolitik positionieren. Gemeinsam mit Dänemark, Deutschland, Griechenland und den Niederlanden soll nämlich ein Abschiebezentrum im ostafrikanischen Ruanda errichtet werden, in das Personen ohne Bleibeberechtigung gebracht werden sollen. Die ersten Abschiebungen sollen schon im kommenden Jahr stattfinden.

Am Treffen in Košice nehmen neben Karner und Gastgeber Matúš Šutaj Eštok auch der ungarische Innenminister Gábor Pósfai, der tschechische Innenminister Lubomír Metnar sowie der polnische Staatssekretär Maciej Duszczyk teil. Im Zentrum der Beratungen soll die operative Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Mitteleuropa stehen.

Österreich ist vor allem der Schutz von öffentlichen Orten wie Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Verkehrsknotenpunkten und Einkaufszentren ein Anliegen. Karner will in diesem Zusammenhang die gerade erst präsentierte österreichische Drohnenschutzstrategie vorstellen. Zudem soll durch raschen Informationsaustausch der Kampf gegen grenzüberschreitenden Drogen- und Arzneimittelschmuggel verbessert werden. Im Fokus sind dabei auch die Binnenwasserstraßen sowie der Onlinebereich.