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Die geplante Einführung einer "Teilhabekarte" im Wert von 300 Euro pro Jahr für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Haushalten, in denen keine Sozialhilfe bezogen wird, sorgte in den Stellungnahmen für Lob und Kritik. Die Begutachtungsphase war mit einer Woche sehr kurz, was auf massive Kritik stieß. Inhaltlich wird u.a. eine Ausweitung der Leistung gefordert, sowohl in der Höhe als auch in Hinsicht auf den Kreis der Anspruchsberechtigten.

Die Volkshilfe begrüßte zwar das Ziel, Kindern mehr soziale Teilhabe zu ermöglichen, forderte aber Nachbesserungen am Entwurf. Volkshilfe-Chef Erich Fenninger stellt in einer Aussendung die Frage, wie das Ministerium sicherstelle, "dass Familien genau jene Angebote finanzieren können, die den Interessen ihrer Kinder entsprechen". Offen sei außerdem, wie sichergestellt wird, dass niemand stigmatisiert wird.

Verwendet werden können soll die Karte zur Abdeckung von mit dem Schulbesuch verbundenen Kosten, für den Zugang zu außerschulischen Bildungs- und Freizeitangeboten sowie zum Kauf von Kleidung und Hygieneartikeln. "Eine Teilhabekarte, mit der Familien Vereinsbeiträge oder eine Schullandwoche nicht bezahlen können, hilft Kindern im Alltag wenig", sagte dazu Fenninger. "Die Karte muss dort funktionieren, wo Kinder tatsächlich mitmachen wollen." Mit einer jährlichen Unterstützung von 300 Euro - "rechnerisch 25 Euro im Monat" - lasse sich die eingeschränkte soziale Teilhabe durch Kinderarmut jedoch nicht ausreichend ausgleichen, heißt es in der Stellungnahme der Volkshilfe.

Ausdrücklich begrüßt wurde der Schritt von der Caritas, wenngleich auch seitens der kirchlichen Hilfsorganisation Verbesserungen geäußert wurden. Angeregt wird, die Teilhabekarte bereits ab dem Eintritt in den Kindergarten zugänglich zu machen und Haushalte ohne Erwerbseinkommen einzubeziehen. Grundsätzlich positiv sieht die Bundes Jugend Vertretung den Schritt, äußerte aber die "Sorge, dass die Teilhabekarte mit einem hohen bürokratischen Aufwand einhergeht, der dazu führen kann, dass sie nicht treffsicher ist".

Wie auch die Volkshilfe hätte die Bundes Jugend Vertretung statt der Einführung von Sozialhilfe Neu und der Teilhabekarte die "im Regierungsprogramm angekündigte Kindergrundsicherung" für den sinnvolleren Schritt gehalten, diese wäre "armutssicherer" gewesen.

Seitens der Plattform für Alleinerziehende hieß es, wichtig sei, "dass die Anspruchsvoraussetzungen tatsächlich jene Kinder erreichen, die auf diese Unterstützung angewiesen sind". Gefordert wird vor allem, die tatsächliche finanzielle Situation des Haushalts zu bewerten, in dem das Kind lebt. Vorgesehen ist im Entwurf, dass die Einkommen getrennter Eltern zusammengezählt werden.

Sozialexperte Martin Schenk von der Armutskonferenz erklärte in einem Statement gegenüber der APA, die Teilhabekarte sei die "zweitbeste Lösung". Eine höhere Hebelwirkung hätte es gehabt, die 60 Mio. Euro Offensivmittel in den Ausbau einer konkreten Dienstleistung oder von Infrastruktur zu verwenden. Als Beispiel brachte die Armutskonferenz etwa eine Jause am Vormittag oder ein Frühstück in Bildungseinrichtungen an benachteiligten Schulstandorten. Alternativ wäre etwa ein Ausbau der sogenannten "Frühen Hilfen", die derzeit für die 0- bis 3-Jährigen bestünden, auf bis zu 6 Jahre alte Kinder eine Variante gewesen.

Zahlreiche Kritik gab es an der kurzen Begutachtungsphase: Es dürfe "nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden, dass eine Frist von lediglich einer Woche zur Begutachtung des gegenständlichen Gesetzesentwurfs unter Berücksichtigung der inneramtlichen Entscheidungsabläufe als nicht angemessen einzustufen ist", schreibt etwa die Tiroler Landesregierung. Auch der Samariterbund äußerte diesbezüglich Zweifel.

Schärfer formulierte die oberösterreichische Landesregierung: "In der zur Verfügung gestellten Frist von fünf Arbeitstagen (...) für eine Stellungnahme ist eine inhaltliche Auseinandersetzung (...) völlig ausgeschlossen, sodass auf die Abgabe einer Stellungnahme verzichtet wird." Eine Nichtabgabe bedeute aber nicht zwangsläufig, dass gegen den Entwurf kein Einwand besteht.

Auch die Datenschutzbehörde wies "mit der gebotenen Klarheit" darauf hin, dass die eingeräumte Begutachtungsfrist "für eine fundierte Begutachtung bei weitem nicht ausreichend ist". Ähnlich äußerte sich der Verfassungsdienst.

Das Rote Kreuz sowie der Samariterbund begrüßen die Zielsetzung und die Einführung der Teilhabekarte. Das Rote Kreuz betonte jedoch, man sehe den Ausschluss von Kindern und Jugendlichen aus jenen Haushalten, die Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung beziehen, von der Teilhabekarte kritisch. Für diese Personengruppe besteht zwar über die Aktion "Schulstartklar!" eine Sachleistung in derselben Höhe von jährlich 300 Euro. Die vorgesehene Trennung führe jedoch dazu, dass Kinder in vergleichbaren Armuts- und Ausgrenzungslagen unterschiedlichen Unterstützungssystemen zugeordnet werden.

Der Gewerkschaftsbund (ÖGB) regte hierzu an, auch Kindern und Jugendlichen mit Sozialhilfe- bzw. Mindestsicherungsbezug den Zugang zur Teilhabekarte zu ermöglichen. Kritisch wertete das Rote Kreuz, dass die Teilhabekarte keine strukturelle Absicherung im Sinne einer umfassenden Kindergrundsicherung bieten würde. Der Samariterbund betonte, die Teilhabekarte solle bestehende Lern-, Integrations- und Unterstützungsangebote ergänzen "und keinesfalls deren Finanzierung ersetzen".

Auch die Arbeiterkammer unterstützt das Vorhaben grundsätzlich, hält die Ausgestaltung aber für unzureichend. Die Leistungshöhe von 300 Euro pro Jahr erscheine "als deutlich zu gering, um Kindern und Jugendlichen tatsächliche Partizipationschancen zu eröffnen". Allein für schulische Nachhilfe würden Eltern im Durchschnitt laut AK-Nachhilfebarometer 2026 ca. 720 Euro pro Kind und Jahr ausgeben. Auch werden Unklarheiten geortet, so bleibe es etwa "undefiniert, auf welche konkreten Leistungen Anspruch besteht". z.B. die Frage, welche Sportarten bzw. -vereine gefördert werden.

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) sieht den Schritt zwar als "sehr positiv", plädiert aber dafür, sich auf jene Unterstützungen zu fokussieren, "die die Chancen der Kinder und Jugendlichen bestmöglich erhöhen, einen Bildungsabschluss zu erzielen". Angebote zur Lernunterstützung oder Ferienbetreuung oder gesunde sportliche Aktivitäten seien zu begrüßen. "Nicht sinnvoll erscheint uns allerdings, den Besuch beliebiger Freizeitangebote zu fördern", etwa Kinobesuche.

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) befürchtet in ihrer Stellungnahme, dass bestimmte benachteiligte Gruppen, insbesondere Alleinerziehende, durch die derzeitige geplante Ausgestaltung der Anspruchsvoraussetzungen durchs Raster fallen könnten. Das Gesetz führe neben dem generellen Erfordernis des Familienbeihilfebezugs zusätzlich den Bezug von Leistungen wie der Ausgleichszulage, dem Kinderzuschlag, der Schulbeihilfe, Heimbeihilfe oder der außerordentlichen Unterstützung an. "Hier wird angeregt, zunächst klarzustellen, ob die genannten Leistungsbezüge kumulativ oder alternativ vorliegen müssen." Kritisch sieht sie auch, dass alleinerziehende Mütter in schwierigen finanziellen Verhältnissen durch die Anrechnung des Einkommens getrennter unterhaltspflichtiger Personen von der Teilhabekarte ausgeschlossen werden könnten.