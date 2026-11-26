volume_up Artikel anhören

Wer das kostenlose Impfangebot der Stadt Innsbruck nützen will, wird enttäuscht. Die nächsten Termine für fast alle Impfungen, die online gebucht werden können, gibt es erst ab März. Grund dafür ist fehlendes Personal. Bei den Hausärzten mangelt es hingegen weiterhin oft am notwendigen Impfstoff, besonders für die Gürtelrose.