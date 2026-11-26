Rittern um Impfdosen
Impfstelle der Stadt Innsbruck fehlen Ärzte: Nächste Termine erst ab März 2027
Für die kostenlose COVID-19-Impfung können im Gesundheitsamt derzeit gar keine Termine gebucht werden.
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Wer das kostenlose Impfangebot der Stadt Innsbruck nützen will, wird enttäuscht. Die nächsten Termine für fast alle Impfungen, die online gebucht werden können, gibt es erst ab März. Grund dafür ist fehlendes Personal. Bei den Hausärzten mangelt es hingegen weiterhin oft am notwendigen Impfstoff, besonders für die Gürtelrose.
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