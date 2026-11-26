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Die Autofahrer freut es: In den vergangenen Tagen sind die Spritpreise weiter gesunken, wenn auch Tirol weiterhin das teuerste Bundesland geblieben ist. Auch Heizöl ist spürbar günstiger geworden.

Diesel, der noch im September teilweise mehr als 2,25 Euro pro Liter gekostet hat, fiel mittlerweile an Tirols Tankstellen fast überall unter 2 Euro, Eurosuper kann an den Zapfsäulen im Schnitt um etwa 1,60 Euro getankt werden.

Die Preise sind damit in den letzten Wochen um 25 bis 30 Cent und mehr gefallen. Weiterhin allerdings ist Tirol das relativ teuerste Bundesland geblieben. Vor allem in den östlichen Bundesländern kosten Diesel und Benzin um 3 bis 5 Cent weniger. Günstiger wurde auch Heizöl, das sich seit der September-Spitze in Tirol von etwa 1,96 auf mittlerweile 1,66 Euro pro Liter verbilligt hat.

Koalition ringt um Einigung

Wie geht es angesichts der Entspannung an der Preisfront mit der Spritpreisbremse weiter, die seit 1. Oktober gilt und bis 30. November befristet ist? Wie eine Nachfolgelösung aussieht oder ob es überhaupt eine gibt, scheint derzeit offen. Die derzeitige Preisbremse brachte über eine Steuersenkung und Margenbegrenzung insgesamt 12 Cent Entlastung, für die AutofahrerInnen.