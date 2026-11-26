Haft verlängert
Berufung ging schief: Härtere Strafe für Messerattacke vor Innsbrucker Nachtlokal
Der 30-Jährige im Juni beim Schwurgerichtsprozess in Innsbruck. Der Mann wurde damals wegen absichtlich schwerer Körperverletzung verurteilt
© Fellner
Bei einem Streit in der Innsbrucker Innenstadt wurde vor knapp zwei Jahren ein 25-Jähriger schwer verletzt. Ein Video zeigte, dass ein eigentlich unbeteiligter 30-Jähriger mit einem Messer zugestochen hat. Der Mann wurde verurteilt, legte aber Berufung ein. Ein Fehler.