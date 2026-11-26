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Völkerrechtler gehen davon aus, dass Israels Verteidigung vor dem Internationalen Gerichtshof schwieriger geworden ist.

Den Haag – Die Militärjunta von Myanmar hat Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya begangen, urteilte der Internationale Gerichtshof (IGH) vorige Woche. Die Entscheidung in Den Haag, die mit neun zu sechs Stimmen gefallen ist, gilt als doppeltes Signal.

Erstens stärkt sie das Völkerrecht in einer Zeit, in der dieses stark unter Druck geraten ist. Es war das erste Mal, dass der IGH einen Staat nach der Völkermord-Konvention von 1948 verurteilt hat. Das Urteil erfülle die Konvention mit Leben, sagte der britisch-französische Völkerrechtler Philippe Sands dem Guardian; der Direktor des Zentrums für internationale Gerichte hatte Gambia bei der Klage gegen Myanmar beraten. Wäre das Urteil anders ausgefallen, wäre die Konvention zum Papiertiger verkommen, so Sands.

Ein legitimer Militäreinsatz kann zu Völkermord führen

Zweitens ermöglicht das Urteil gegen Myanmar auch Rückschlüsse auf ein anderes Völkermord-Verfahren vor demselben Gericht – nämlich jenes, das Südafrika gegen Israel angestrengt hat. Völkerrechtler sehen durchaus mögliche Parallelen.

Die Junta in Myanmar hatte ihr Vorgehen gegen die Rohingya mit dem Kampf gegen deren Miliz begründet, die sich hinter Zivilisten verstecke. Die Mehrheit der Richter entschied nun, dass ein legitimer Militäreinsatz und ein Völkermord einander nicht ausschließen. Auch Israel rechtfertigt sein Vorgehen im Gazastreifen mit dem Kampf gegen Hamas-Terroristen. Dem Urteil zufolge genügt das alleine noch nicht, um den Völkermord-Vorwurf zu entkräften.

Systematische Zerstörung von Lebensgrundlagen

Im Fall von Myanmar kam das Gericht zum Schluss, dass die Kampagne gegen die Rohingya weit über den Kampf gegen Aufständische hinausging. Es zog dabei die Gesamtheit der Beweise heran. Dazu gehört u.a. eine Vorgeschichte systematischer Diskriminierung, die Zerstörung von Dörfern und Lebensgrundlagen, Angriffe auf Kinder und auf Flüchtende sowie sexuelle Gewalt. „Das Gericht hat eindeutig anerkannt, dass Völkermord mehr ist als nur das Töten“, zitierte das Magazin Time die australische Völkerrechtlerin Melanie O’Brien, Autorin mehrerer Bücher zum Thema.

Um einen Völkermord im Sinn der Konvention handelt es sich aber nur, wenn eine genozidale Absicht vorliegt. Diese ist schwer zu beweisen – was mit erklärt, warum der IGH fast acht Jahrzehnte lang keinen Staat verurteilt hat. Im Fall von Srebrenica etwa stellte das Gericht zwar einen Völkermord durch die Miliz der bosnischen Serben fest, erkannte aber keine direkte Beteiligung des serbischen Staates.

Auch Hassrede kann in die Beweisführung einfließen

Im Fall von Myanmar genügte der Mehrheit der Richter jetzt das oben beschriebene Gesamtbild: Die „einzige vernünftige Schlussfolgerung“ sei die Absicht zum Völkermord. Das Gericht habe eine stärker ganzheitliche Auslegung der Konvention vertreten, sagte der israelische Völkerrechtler Yuval Shany der Times of Israel. Das erweitere die Palette der Faktoren, die zur Beurteilung herangezogen werden können, und werde „große Verwirrung darüber stiften, was unter Völkermord zu verstehen ist“. Südafrika hat in seiner Klage gegen Israel jedenfalls ähnlich argumentiert wie im Fall von Myanmar und gefordert, auf das Verhaltensmuster zu schauen.

Sorge dürfte in Israel zudem auslösen, dass der IGH auch Hassrede einbezogen hat. Demnach hat Myanmar es verabsäumt, diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die zu Völkermord angestiftet haben – was ebenfalls unter die Konvention fällt. Im Fall von Israel könnten etwa Aussagen von rechtsradikalen Ministern geprüft werden. Shany zufolge ist „die israelische Argumentation in diesen Fragen schwächer als in der Hauptfrage des Völkermords“. Er verweist auch darauf, dass es weiterhin keine israelische Untersuchungskommission zum Gaza-Krieg gibt. Premier Benjamin Netanjahu hatte eine solche bisher kategorisch abgelehnt.