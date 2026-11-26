Innsbruck überfüllt, Kufstein zu
Kältebus statt Notschlafstelle: Harter Winter für wohnungslose Menschen in Tirol
Ein Bus mit zwei SozialarbeiterInnen wird heuer erstmals auch in den Bezirken unterwegs sein, nachdem es dort - mit Ausnahme von Lienz - keine Notschlafstellen gibt.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Notschlafstellen gab es bisher in Innsbruck, Lienz und Kufstein. Letztere bleibt heuer geschlossen, als Alternative ist ein Kältebus in allen Tiroler Bezirken – Osttirol ausgenommen – unterwegs. Wie das funktionieren soll, wird sich zeigen. Schon jetzt müssen Menschen in Innsbruck aus Platzgründen abgewiesen werden.
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