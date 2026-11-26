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Notschlafstellen gab es bisher in Innsbruck, Lienz und Kufstein. Letztere bleibt heuer geschlossen, als Alternative ist ein Kältebus in allen Tiroler Bezirken – Osttirol ausgenommen – unterwegs. Wie das funktionieren soll, wird sich zeigen. Schon jetzt müssen Menschen in Innsbruck aus Platzgründen abgewiesen werden.