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Der Blick aus dem Fenster war am Donnerstagmorgen vielerorts ein winterlicher: In weiten Teilen Tirols hat Schnee über Nacht für eine weiße Landschaft gesorgt. Dächer, Wiesen und Straßen präsentieren sich zum Start in den Tag verschneit. Auf Tirols Straßen, etwa am Fernpass, herrschen winterliche Verhältnisse, größere Verzögerungen sind aber vorerst ausgeblieben.