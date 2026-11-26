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Österreich muss sparen, Tirol muss sparen, die Haushalte müssen sparen – das Geld ist allerorts knapp. Das hören und spüren wir alle jeden Tag. Während inzwischen auch jene mit „normalem“ Einkommen immer mehr darüber nachdenken müssen, wo es noch ein bisschen Einsparungspotenzial gibt, können andere schon längst nichts mehr einsparen: 92.540 Personen gelten in Tirol im Durchschnitt als armutsgefährdet. 24.028 Menschen gehören zur Gruppe der „Working Poor“ – also Menschen, die sich trotz Arbeit das Leben nicht leisten können. Sie alle sind bereits am Existenzminimum angekommen, dennoch wird der Sparstift – im Bund wie im Land – auch beim letzten sozialen Auffangnetz angesetzt. Und dazu gehören Notschlafstellen. Sie sind nichts anderes als eine Notlösung. Eine allerletzte Option, damit Menschen, die ohnehin an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, zumindest nicht erfrieren.