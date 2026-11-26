Hohe Preise belasten
Das Christkind schnallt den Gürtel enger: So viel geben die TirolerInnen zu Weihnachten aus
Das Weihnachtsgeschäft ist schon im Gange: Bekleidung und Schuhe sind die beliebtesten Weihnachtsgeschenke der Tirolerinnen und Tiroler.
© Böhm Thomas
Die hohe Teuerung schlägt auch aufs heurige Weihnachtsgeschäft durch. Laut einer Umfrage der KMU Forschung Austria wollen die Tirolerinnen und Tiroler heuer weniger ausgeben. Beim Einkaufen ist für knapp die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten der Preis das wichtigste Kriterium.
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