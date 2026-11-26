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Die hohe Teuerung schlägt auch aufs heurige Weihnachtsgeschäft durch. Laut einer Umfrage der KMU Forschung Austria wollen die Tirolerinnen und Tiroler heuer weniger ausgeben. Beim Einkaufen ist für knapp die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten der Preis das wichtigste Kriterium.