volume_up Artikel anhören

Die Ski-Saison hat noch gar nicht richtig gestartet, aber die Verletztenliste wird immer länger. Nach dem Einriss des vorderen Kreuzbandes bei Nina Astner hat es diese Woche mit Tim Ranner einen weiteren ÖSV-Athleten erwischt.

Ranner, Sohn von Ex-ÖSV-Ass Klaus Kröll, verletzte sich bei einem Trainingssturz in Kanada. „In Kanada lief es nicht so, wie ich gehofft hatte. Ein bitterer Abschluss der Saison, noch bevor sie richtig begonnen hat – aber so ist das eben im Sport“, schrieb der 20-Jährige auf Instagram.

Welche Verletzungen sich der Steirer genau zugezogen hat, gab er nicht bekannt. Auf einem Bild in seinem Insta-Beitrag ist zu sehen, dass er sich einem Eingriff am Knie unterziehen musste. Nachdem für den Speed-Spezialisten die Saison zu Ende ist, dürfte es sich wohl um eine schwere Verletzung handeln. (TT.com)