Staus, Sperren, umgeleitete Flüge
Am Fernpass, am Brenner, im Zillertal: Wintereinbruch bremst ganz Tirol aus
Ob am Brenner, in Innsbruck oder im Zillertal: Das Schneetreiben gab am Donnerstag in ganz Tirol den Ton an.
© Nindler/Moschen/zoom.tirol
Der Wintereinbruch in Tirol hat am Donnerstagmorgen auch AutofahrerInnen auf die Probe gestellt. Schneefahrbahnen, steckengebliebene Fahrzeuge und zahlreiche Unfälle sorgten auf vielen Straßen für lange Verzögerungen. Teilweise mussten Strecken gesperrt werden, auf der Tiroler Straße (B171) waren zeitweise sogar bis zu zwei Stunden mehr Fahrzeit einzuplanen.