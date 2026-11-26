Bis zu zwei Stunden Verzögerung
Staus, Unfälle, Verzögerungen: Schnee sorgt für Chaos im Tiroler Verkehr
Auf der Zillertalstraße kamen AutofahrerInnen in der Früh nicht gut voran. Grund dafür waren unter anderem hängen gebliebene Lkw.
© Theresa Aigner
Der Wintereinbruch in Tirol hat am Donnerstagmorgen auch AutofahrerInnen auf die Probe gestellt. Schneefahrbahnen, steckengebliebene Fahrzeuge und zahlreiche Unfälle sorgten auf vielen Straßen für lange Verzögerungen. Teilweise mussten Strecken gesperrt werden, auf der Tiroler Straße (B171) waren zeitweise sogar bis zu zwei Stunden mehr Fahrzeit einzuplanen.