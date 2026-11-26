24 Tage, 24 Gewinnchancen: Jetzt zum TT- Adventkalender anmelden
Die Adventzeit steht vor der Tür – und damit auch der TT- Adventkalender auf tt.com. Ab dem 1. Dezember wartet täglich ein neues Gewinnspiel auf Sie. Hinter den 24 Türchen gibt es attraktive Preise im Gesamtwert von 18.000 Euro zu entdecken.
Möchten Sie kein Türchen verpassen? Melden Sie sich zum TT- Adventkalender an. Ab dem 1. Dezember erinnern wir Sie täglich per E-Mail an das aktuelle Gewinnspiel und stellen Ihnen den Tagespreis vor.
So funktioniert der TT- Adventkalender:
1. Türchen öffnen: Ab dem 1. Dezember finden Sie täglich ab 00:00 Uhr ein neues Türchen auf tt.com/ adventkalender.
2. Tagespreis entdecken: Morgens erhalten Sie eine E-Mail mit Informationen zum aktuellen Gewinnspiel und Tagespreis.
3. Mitmachen & gewinnen:Über den Link in der E-Mail gelangen Sie direkt zum Gewinnspiel und können teilnehmen.
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