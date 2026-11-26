Erlebnis ganz ohne KI
Beeindruckende Installation: Gefeierte Künstlerin gestaltet Wunderkammer in Wattens
Die neue Wunderkammer in Wattens wurde von der portugiesischen Künstlerin Joana Vasconcelos gestaltet. Große textile Tropfen, Licht und Klang vereinigt sie zu einem immersiven Erlebnis.
© Swarovski Kristallwelten
In Wattens hat man sich erneut eine international renommierte Künstlerin an die Seite geholt: Mit bestickten Stoffskulpturen und funkelnden Kristallen hat Joana Vasconcelos für Swarovski eine raumgreifende Installation geschaffen, die Handwerk, Poesie und Licht verbindet.
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