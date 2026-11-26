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Nach dem gewonnenen Wettlauf mit der Zeit sprach Tirols Kombinierer-Star Johannes Lamparter (25) über sein Blitz-Comeback und erklärte, warum das Olympia-Aus den Karriereplan nicht veränderte. Am Freitag beim Weltcup-Auftakt in Ruka am Start stehen zu dürfen, sei ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk.