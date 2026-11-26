Kombi-Star im TT-Gespräch
Tiroler Lamparter über Blitz-Comeback und Olympia-Aus: „Warum mache ich diesen Sport?“
In der vergangenen Saison gewann der Rumer Johannes Lamparter in Ruka beide Bewerbe. Heuer fühlt sich nach der Sprunggelenksverletzung in der Vorbereitung schon die Teilnahme wie ein Sieg an.
© imago/NTB
Nach dem gewonnenen Wettlauf mit der Zeit sprach Tirols Kombinierer-Star Johannes Lamparter (25) über sein Blitz-Comeback und erklärte, warum das Olympia-Aus den Karriereplan nicht veränderte. Am Freitag beim Weltcup-Auftakt in Ruka am Start stehen zu dürfen, sei ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk.
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