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Bis inklusive Freitag 27. November stellen 15 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke im Schwazer Rathaus bei den 35. Schwazer Seniorenkulturtagen 2026 aus. Bei der Vernissage kaufte hier schon so mancher sein Weihnachtsgeschenk.

Schwaz – Der Rathaussaal war bis auf den letzten Platz gefüllt am frühen Abend des 25. November. So groß war das Interesse an der feierlichen Eröffnung der Schwazer Seniorenkulturtage. Selbst Pfarrer Rudolf Theurl (90), selbst ein großer Kunstfreund, ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein.

Auf drei Etagen im historischen Rathaus zeigen 15 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke. Darunter Ölbilder, Zeichnungen, Aquarelle, Gestricktes und Gehäkeltes, künstlerisch verzierte Geschenkboxen, Christbaumschmuck und Schnitzarbeiten.

Am Eröffnungsabend wechselten bereits etliche Kunstwerke ihren Besitzer: So mancher Besucher nutzte die Verkaufsausstellung, um Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Darunter auch weit gereiste Gäste. Geschnitzte Figuren von Hermann Steinlechner dürften demnach Weihnachten unter Christbäumen in Monaco und Tahiti zu finden sein.