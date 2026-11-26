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Die Hoteliersfamilie Fender bleibt am Puls der Zeit: Mit exklusiven Neuerungen und Tiroler Herzlichkeit startet das Fünf-Sterne-Haus in die Saison und lud zum Eröffnungsfest. Dabei setzen sie auf herzliche Begegnungen – und auf ein Haus, in dem sich Gäste wie Freunde fühlen.