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Die Achenseebahn lädt in der Adventszeit 2026 zu winterlichen Fahrten zwischen Jenbach und dem Achensee ein. An den vier Adventsonntagen sowie am 8. Dezember stehen Sonderfahrten, Brauchtum und ein Adventmarkt auf dem Programm.

Jenbach – Die Mitarbeiter der Achenseebahn hatten in den letzten Tagen viel zu tun. Sie machten aus der Achenseebahn mit Dutzenden Lichtern einen glitzernen Adventzug. An den vier Adventsonntagen – am 29. November sowie am 6., 13. und 20. Dezember – pendelt die festlich geschmückte Achenseebahn jeweils von 13 bis 17 Uhr auf der Strecke zwischen Jenbach und Burgeck. Während der Fahrten stehen Glühwein, Punsch und Kekse bereit. Kinder erhalten in der Gleisalm einen kostenlosen Punsch.

Ein erweitertes Programm gibt es am 6. Dezember: Ein Gast verteilt Geschenke an die jüngsten Fahrgäste. Am Abend wechselt die Szenerie von besinnlich zu spektakulär – um 18 Uhr führt der Sens‘n-Pass Jenbach auf dem Gelände der Achenseebahn einen Teufeltanz auf. Fahrkarten für die Fahrten zwischen Jenbach und Burgeck kosten 5 Euro und sind online oder direkt im Zug erhältlich.

An den Adventsonntagen pendelt die Bahn bei Punsch und Glühwein zwischen dem Jenbacher Bahnhof und Burgeck. © Obholzer

Sternenzug und Lichterfahrten am 8. Dezember

Am Feiertag, dem 8. Dezember, kommt der „Sternenzug zum Achensee“ zum Einsatz. Die Bahn bricht um 13.20 Uhr in Jenbach in Richtung Maurach Mitte auf, die Rückfahrt startet um 15.55 Uhr. In Zusammenarbeit mit der Museumswelt Maurach erwartet die Passagiere am Zielort ein Adventmarkt mit Handwerk, Musik und regionalen Verpflegungsständen. Die Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt kosten 30 Euro für Erwachsene sowie 15 Euro für Kinder von 7 bis 15 Jahren.

Ergänzend dazu finden am 8. Dezember die „Lichterfahrten am Achensee“ statt. Diese führen über die Flachstrecke zwischen Maurach Mitte, Maurach und Eben. Am Bahnhof Eben stehen musikalische Darbietungen und Verpflegung auf dem Programm. Das Ticket für die Hin- und Rückfahrt kostet auf dieser Route 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder (7 bis 15 Jahre).