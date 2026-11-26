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Nach einem Autounfall in Thiersee berichteten zwei 18-Jährige der Polizei von einem geflüchteten Lenker. Eine Suche blieb erfolglos. Das Auto und die Kennzeichen waren in Deutschland gestohlen worden.

Ein gestohlenes Auto zwei leicht verletzte Männer und ein angeblich geflüchteter Lenker: Ein Unfall in Thiersee beschäftigt seit dem frühen Donnerstagmorgen die Polizei. Eine Suche nach dem von den beiden Männern beschriebenen Fahrer blieb erfolglos. Was war da los?

Gegen 2 Uhr hatte der Pkw nach einem Unfall auf der Thierseestraße einen automatischen E-Call-Notruf abgesetzt. Eine Polizeistreife fand das Fahrzeug am Fuß einer Böschung neben der Landesstraße. Vor Ort trafen die Beamten auch zwei 18-Jährige an.

Die beiden Männer erklärten, sie seien zu Fuß in Richtung Kufstein unterwegs gewesen und hätten ein vorbeifahrendes Auto angehalten. Dessen Lenker habe sie mitgenommen. Während der Fahrt sei er aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, woraufhin sich der Wagen überschlagen habe. Anschließend sei der Fahrer geflüchtet.

Suche mit Drohne blieb erfolglos

Die Feuerwehr Landl, mehrere Polizeistreifen und eine Drohne beteiligten sich an der Suche nach dem angeblichen Lenker. Gegen 5.30 Uhr wurde die erfolglose Suchaktion beendet.