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Die Luft ist raus im Bett. Aber woran liegt es? Am Stress? An den Hormonen?An Langeweile? Im Podcast-Gespräch erklärt die Paar- und Sexualberaterin Dr. Friederike Kleinknecht, warum Paare häufig mit der Zeit weniger Sex haben, als zu Beginn ihrer Beziehung, welche Gründe dahinter stecken können und wie sie eingefahrene Dynamiken auflösen können.