Sex-Flaute in der Beziehung? Woher Lustlosigkeit kommt und was dagegen hilft
Die Luft ist raus im Bett. Aber woran liegt es? Am Stress? An den Hormonen?An Langeweile? Im Podcast-Gespräch erklärt die Paar- und Sexualberaterin Dr. Friederike Kleinknecht, warum Paare häufig mit der Zeit weniger Sex haben, als zu Beginn ihrer Beziehung, welche Gründe dahinter stecken können und wie sie eingefahrene Dynamiken auflösen können.
🎧 Gut zu wissen: Sex-Flaute in der Beziehung? Woher Lustlosigkeit kommt
und was dagegen hilft
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Zur Person
Dr. Friederike Kleinknecht ist Paar- und Sexualberaterin in Innsbruck. Schwerpunkte in ihrer Arbeit sind unter anderem Kommunikation, Beziehungsdynamiken, Affären und Lustlosigkeit, BDSM, Kinks/Fetische sowie offene Beziehungen und Polyamorie.
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