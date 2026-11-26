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Berlin – Das schwedische Biathlon-Traumpaar Hanna Öberg und Martin Ponsiluoma freut sich über die Geburt seines ersten Kindes. „Endlich ist unser kleiner Bub da. Der Familie geht es gut“, schrieben die beiden auf Instagram zu einem Bild des Kleinen. Ponsiluoma, der auf den Weltcup-Auftakt in Kontiolahti verzichtet, wurde im Februar Olympiasieger in der Verfolgung und holte Staffel-Bronze. Die zweimalige Olympiasiegerin Öberg fügte ihrer Medaillensammlung Silber in der Staffel hinzu.