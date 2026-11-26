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Gesperrte Autobahnen, hängengebliebene Lkw und etliche Unfälle: Der Wintereinbruch hat am Donnerstag in weiten Teilen Österreichs erhebliche Verkehrsprobleme verursacht. Der ÖAMTC riet von nicht unbedingt notwendigen Fahrten ab.

Der Wintereinbruch hat am Donnerstag in großen Teilen Österreichs für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Besonders stark betroffen waren Niederösterreich, Kärnten und Tirol.

Verkehrschaos in Tirol:

Wiener Außenringautobahn gesperrt

Unter anderem wurden die Wiener Außenringautobahn (A21) sowie der Karawankentunnel (A11) gesperrt, gröbere Probleme gab es auf der Südautobahn (A2) zwischen Graz und Villach sowie teilweise auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg und Kärnten. Der ÖAMTC riet von nicht unbedingt notwendigen Fahrten ab.

Am Airport Wien in Schwechat mussten am Vormittag aufgrund der Witterungsbedingungen alle Flugzeuge vor dem Start enteist werden, einzelne Verzögerungen bei Abflügen waren die Folge. „Insgesamt ist die Situation am Flughafen aber unter Kontrolle“, hieß es. Neben der Einteisung war auch der Winterdienst im Einsatz, Vorfeld-Flächen und Pisten wurden von Schnee und Eis befreit.

Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) gab es unterdessen kilometerlangen Stau, Ausweichen war nur großräumig möglich, sagte ÖAMTC-Sprecher Harald Lasser. In weiten Teilen Österreichs ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Der Schwerpunkt lag in der Nacht im Waldviertel. „Im Frühverkehr kommt es laufend zu weiteren Unfällen in ganz Niederösterreich“, berichtete Philipp Gutlederer, Sprecher von Notruf Niederösterreich.

Wintereinbruch: Die wichtigsten Behinderungen A21 Wiener Außenringautobahn: zwischen Steinhäusl und Brunn am Gebirge in beiden Richtungen gesperrt, kilometerlanger Stau

zwischen Steinhäusl und Brunn am Gebirge in beiden Richtungen gesperrt, kilometerlanger Stau A11 Karawankentunnel: wegen der winterlichen Verhältnisse gesperrt

wegen der winterlichen Verhältnisse gesperrt A10 Tauernautobahn: zeitweise Sperren in Kärnten und Salzburg, unter anderem wegen starken Schneefalls und querstehender Lkw

zeitweise Sperren in Kärnten und Salzburg, unter anderem wegen starken Schneefalls und querstehender Lkw A2 Südautobahn: Unfälle und Behinderungen bei Wiener Neustadt sowie zwischen Klagenfurt und Villach

Unfälle und Behinderungen bei Wiener Neustadt sowie zwischen Klagenfurt und Villach Schneekettenpflicht: unter anderem auf der B95 über die Turrach und der B99 über den Katschberg

unter anderem auf der B95 über die Turrach und der B99 über den Katschberg Flughafen Wien: einzelne Verzögerungen bei Abflügen wegen der notwendigen Enteisung der Flugzeuge

Verkehrssituation „schlimmer als befürchtet“

Die Verkehrssituation aufgrund des „merkbaren Wintereinbruchs“ sei „schlimmer als befürchtet“, meinte der ÖAMTC-Sprecher. Die A21 wurde seinen Angaben zufolge zwischen dem Knoten Steinhäusl und Brunn am Gebirge in beide Richtungen für alle Fahrzeuge gesperrt, Kfz wurden abgeleitet. Ausweichen war beispielsweise über die Wiener Südosttangente (A23), die Donauufer Autobahn (A22) und die Stockerauer Schnellstraße (S5) sowie die Kremser Schnellstraße (S33) bis St. Pölten möglich. Richtung Wien bildete sich auf der A21 kilometerlanger Stau.

Regen, Graupelschauer und Schneefall machten die Straßen stellenweise spiegelglatt. Seit Mitternacht wurden in Niederösterreich mehr als 20 Unfälle verzeichnet, es gab 17 Leicht- und zwei Schwerverletzte, sagte Gutlederer. Auf der Südautobahn (A2) bei Wiener Neustadt kamen mehrere Lkw bei starkem Schneefall von der Straße ab. Ein Fahrzeugtransporter kippte in den Graben und musste mithilfe eines Krans geborgen werden, berichtete die Feuerwehr. Gutlederers Appell: „Bitte passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an, halten Sie mehr Abstand und fahren Sie besonders vorausschauend.“

Schnee auch in Niederösterreich (Bild aus der Nähe von St. Christophen). Auf einer Schneefahrbahn ist der Anhalteweg (Reaktionsweg plus Bremsweg) im Vergleich zu einer trockenen Fahrbahn rund drei- bis viermal so lang. © APA/Fohringer

Verbreitet Kettenpflicht in höheren Lagen

In Kärnten war neben dem Karawankentunnel auch der Oswaldibergtunnel bei Villach (A10) in Richtung Salzburg zwischenzeitlich gesperrt. Auf der Südautobahn (A2) zwischen Klagenfurt und Villach herrschte reges Schneegestöber, es war teilweise nur Schritttempo möglich, Staus bildeten sich in beiden Richtungen. In höheren Lagen herrschte verbreitet Kettenpflicht, etwa auf der Turrach (B95) oder über den Katschberg (B99).

Unfälle gab es einige, unter anderem auf der Tauernautobahn. Gegen 2 Uhr verlor ein 49-jähriger Syrer, der in Wien lebt, mit einem Sattelzug bei Feistritz/Drau auf der Schneefahrbahn die Kontrolle und prallte gegen einen Aufpralldämpfer. Der Verletzte wurde ins Spital nach Villach gebracht, die Tauernautobahn war vorübergehend gesperrt. Auf der Ossiacher See-Bahnstrecke hatten die ÖBB Probleme mit der Stromversorgung, es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

In Salzburg bei St. Michael war die Tauernautobahn (A10) ebenfalls wegen starker Schneefälle zwischenzeitlich gesperrt. In der Früh war die A10 vorübergehend bei Golling wegen querstehender Lkw gesperrt. In der Steiermark hatte es in der Früh Probleme im Packabschnitt (A2) in Richtung Kärnten wegen hängen gebliebener Lkw gegeben. Am Vormittag entspannte sich die Situation etwas. Auf der S36 bei Zeltweg gab es Stau wegen der winterlichen Verhältnisse.

Wintereinbruch in Innsbruck: Zahlreiche Unfälle und volle Straßen hielten die Einsatzkräfte auf Trab. © Axel Springer

Auf der B311 zwischen Schwarzach im Pongau und Lend kippte ein Klein-Lkw bei winterlichen Straßenverhältnissen um, der Lenker konnte sich selbst befreien. Auch auf anderen Straßen im Land Salzburg kam es zu Unfällen. Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge wurde auf der B99 von St. Michael im Lungau über den Katschberg verhängt. Auf einigen anderen Gebirgsstraßen gab es eine Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, beispielsweise über den Radstädter Tauern im Pongau und auf der Hochkönigstraße zwischen Maria Alm und dem Dientner Sattel im Pinzgau.

Im Burgenland mussten die Feuerwehren vor allem in den Bezirken Oberwart und Operpullendorf zu Fahrzeugbergungen ausrücken. Bis zum Vormittag wurden etwa zehn derartige Einsätze verzeichnet. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Orange Warnung für Wien soll um Mitternacht auslaufen

„In Wien, Niederösterreich und Burgenland wird es über Mittag bis in den Nachmittag hinein schneien“, prognostizierte Meteorologe Thomas Turecek von der Geosphere Austria. Vom Süden her nimmt der Schneefall im Tagesverlauf langsam ab. „Die orange Wetterwarnung für Wien läuft dann, wie geplant, um Mitternacht aus.“

Schneeschaufeln war in weiten Teilen Österreichs angesagt (im Bild: ein eingeschneites Auto in Niederösterreich). © APA/Fohringer