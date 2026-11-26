volume_up Artikel anhören

Der erste Schnee ist da: Im TT-Podcast erklärt Lawinenexperte Patrick Nairz, warum es in Tirol immer wieder zu schweren Unfällen kommt, welche Rolle Social Media spielt und weshalb selbst die beste Ausrüstung keinen ausreichenden Schutz bietet.

🎧 Podcast | Lawinenexperte Patrick Nairz

📱 Sie möchten „Tirol Live“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.

Der Winter hält Einzug in Tirol und mit den ersten Schneefällen steigt auch die Vorfreude auf Skitouren und Pulverschnee. Doch abseits der gesicherten Pisten lauern Gefahren, die selbst erfahrene Bergsportler immer wieder unterschätzen. Besonders die Lawinenwarnstufe 3 wird häufig falsch eingeschätzt.

Im Gespräch mit TT-Redakteur Michael Egger erklärt Lawinenexperte Patrick Nairz, warum gerade beliebte Tiroler Skitourengebiete immer wieder Schauplatz von Lawinenunfällen werden, weshalb moderne Ausrüstung allein nicht ausreicht und welche Rolle soziale Medien spielen. Außerdem verrät er, worauf es bei der Tourenplanung wirklich ankommt und warum man manchmal besser auf eine Abfahrt verzichtet.

Zur Person: Patrick Nairz 📍 Geboren: 1970 in Innsbruck ❄️ Beruf: Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol 🏔️ Erfahrung: Seit 1999 beim Tiroler Lawinenwarndienst 🎓 Ausbildung: Studium der Wildbach- und Lawinenverbauung in Wien und Vancouver (Kanada) 🎿 Bergsport: Staatlich geprüfter Skitoureninstruktor und Bergretter 📚 Autor: Gemeinsam mit Rudi Mair verfasste er das Fachbuch „lawine.“, das zehn typische Gefahrenmuster der Schneedecke erklärt und hilft, Lawinenrisiken besser einzuschätzen.