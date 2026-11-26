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Für das Familienunternehmen ist Schmuck weit mehr als ein wertvolles Objekt: Er trägt Geschichten und Erinnerungen in sich.

Zu Weihnachten etwa einen Ring schenken oder Collier, das über Generationen weitergegeben wird – oder schlicht die Freude eines Kunden beim Verlassen des Geschäfts erleben. Ob klassisch-extravagant oder sportlich-elegant: In den modernen Geschäften von Appelt Juwelen in der Innsbrucker RathausGalerie und in Fulpmes finden Sie eine vielseitige Auswahl edler Stücke in allen Preislagen.

Handgefertigte Unikate und Markenjuwelen

Das Sortiment umfasst Ingo Appelts handgefertigte Unikat-Kollektion sowie Juwelenmarken wie Palido, Humphrey und Niessing. Dazu kommt eine breite Uhrenauswahl von Ebel, Maurice Lacroix, Garmin, Oris, Seiko, Meistersinger, Michel Herbelin und Jacques Lemans.

Besuchen Sie uns in der Vorweihnachtszeit: Ingo Appelt und sein Team beraten Sie gerne und freuen sich auf Sie!

Mehr Informationen unter: www.appelt.at

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