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Wir sagen euch an …: Mit dem ersten Adventwochenende hält die Weihnachtszeit nun endgültig Einzug im Land. Weihnachtsmärkte und Krampusumzüge sorgen am ganzen Wochenende für volle Straßen. Auch abseits der zotteligen Gestalten ist einiges los. Beim Top of the Mountain Opening Concert treten Westlife auf, in Innsbruck steht zwei Tage Airdrenaline im Mittelpunkt und zahlreiche Konzerte gibt es obendrauf. Wieder einmal viel los in Tirol.

📅 FREITAG (27. November)

„Nazareth“ in Wörgl

Die legendäre schottische Hard-Rock-Band kommt am Freitag im Zuge ihrer „Right, Left & Centre“-Tour ins Komma in Wörgl. Mit im Gepäck haben sie nicht nur ihre größten Hits, sondern auch „Fire Rose“ als Support. Beginn ist um 19.30 Uhr, mehr dazu HIER.

Seit 1968 (!) unterwegs: „Nazareth“ sorgen trotz biblischen Band-Alters für Hard-Rock, der es mit den Jungen aufnehmen kann. © imago/Frey

„Die Wunderübung“ in Lienz

Ende November bringt die Kolpingbühne Lienz eine humorvolle Therapiestunde auf die Bühne: Mit Daniel Glattauers Stück „Die Wunderübung“ feiert am Freitag eine Beziehungskomödie im Kolpingsaal Premiere. Wer da keine Zeit findet: Keine Panik es gibt noch weitere Termine in den kommenden Wochen. Karten gibt es HIER.

„Cordoba78“ in Lienz

Letztes Wochenende in Innsbruck, dieses Mal in Osttirol. Im Mukl9900 in Lienz schaut die irgendwo zwischen Indie, Pop und Größenwahn beheimatete Band ab 19.30 Uhr vorbei. Der Eintritt basiert auf freiwilliger Spendenbasis. Mehr dazu HIER.

Thomas D in Innsbruck

Persönliche Texte, Rap und groovende Band-Sounds prägen das Konzert von Thomas D & The KBCS. Am Freitag ab 20.30 Uhr präsentiert der Fantastische-Vier-Rapper sein neues Album gemeinsam mit „The KBCS“. Karten für das Konzert im Treibhaus gibt es HIER.

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📅 FREITAG und SAMSTAG (27. und 28. November)

Airdrenaline in Innsbruck

Internationale Freestyle-Action trifft auf Live-Musik und urbane Eventkultur. In Innsbruck wird es an gleich zwei Tagen bei der ersten Ausgabe von Airdrenaline, dem Nachfolger von Air & Style, wild. Am Bergisel wird bei der Event-Premiere der FIS Freeski- und Snowboard-Big-Air-Weltcup ausgetragen. Internationale Top-AthletInnen kämpfen dabei um Weltcup-Punkte und machen die Landeshauptstadt zum Treffpunkt der Freeski- und Snowboard-Szene. Daneben wird auch Party gemacht. Mit K.I.Z, SSIO, Bonez MC & Raf Camora stehen die Top-Stars der Hip-Hop-Szene auf der Bühne. Wenig überraschend, das ganze Event ist bereits ausverkauft. Aber: Wer kein Ticket für das Event ergattern konnte, kann bei der offiziellen Afterparty noch mitfeiern. Diese startet am Freitag und Samstag in den Kultlokalen Bluechip und Jimmy‘s. Mehr dazu HIER.

Zum air-sten Mal am Wochenende: „Airdrenaline“ sorgt mit großen Stars auf und neben der Schanze für zwei Tage Ausnahmezustand. © Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung

Krampus und Perchten in Tirol

Auch an diesem Wochenende finden in ganz Tirol wieder Krampusläufe statt. Wo, wann und was gibt es hier zu bestaunen.

📅 FREITAG bis SONNTAG (27. bis 29. November)

Spielaktiv-Messe in Innsbruck

Das ganze Wochenende lang können Kinder und Erwachsene wieder eine Vielzahl an Spielen testen. Spaß und Action sind vorprogrammiert. Ob klassische Brett- und Kartenspiele, ein Escape-Room speziell für Kinder und Jugendliche oder die Verleihung des Österreichischen Spielepreises: Für alle Geschmäcker wird einiges geboten. Mehr Infos dazu gibt es HIER.

Fördert den Spieltrieb: Die Spielaktiv-Messe lädt drei Tage lang ein. © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

Weihnachtsmärkte in ganz Tirol

Mit dem ersten Adventwochenende ist die Adventzeit nun endgültig in Tirol angekommen. Wer da schon das eine oder andere Kiachl und den einen oder anderen Glühwein verköstigen möchte, hat in Tirol einige Möglichkeiten dazu. Wir haben eine Übersicht dazu erstellt.

Der Advent nimmt jetzt volle Fahrt auf: Auch in Mayrhofen wird‘s dieses Wochenende besinnlich. © Tirol Werbung/Grössinger Michael

📅 SAMSTAG (28. November)

Top of the Mountain mit „Westlife“

Ischgl startet mit internationalen Popstars in die neue Wintersaison: Am 28. November geben „Westlife“ das legendäre Top of the Mountain Opening Concert. Um 18 Uhr wird die Kult-Boyband die Ischgl Stage auf dem Parkplatz der Silvrettaseilbahn rocken, bereits ab 16.30 Uhr sorgt ein DJ vorab für Stimmung. Das Besondere für alle Wintersport-Fans: Der Tagesskipass für Ischgl ist gleichzeitig die Eintrittskarte für das Konzerterlebnis unter freiem Himmel. HIER gibt‘s nähere Informationen.

Superstars zum Saisonstart: „Westlife“ eröffnen in Ischgl die heurige Saison. © SIMON LENSKENS

Brian Chartrand Trio in Imst

Folk-Rock, dreistimmiger Harmoniegesang und amerikanischer Westcoast-Sound prägen das Konzert des Brian Chartrand Trios. Am Samstag um 20 Uhr gastieren Brian Chartrand, Alex Miller und Jeff Vallone in der Stadtbühne Imst. Das Trio verbindet warme Melodien und ausgefeilte Arrangements mit Einflüssen, die an „Crosby, Stills & Nash“ oder die „Eagles“ erinnern und ergänzt das Programm mit Geschichten und Humorigem. Mehr dazu HIER.

Winter Opening in Fügen

Live-Musik, DJ-Sounds und eine Fashion Show stehen beim vierten Winter Opening bei Unterlercher auf dem Programm. Die Veranstaltung geht ab 18 Uhr direkt an der Spieljochbahn in Fügen los. Für die musikalische Begleitung sorgen die Zillertaler Rockband Ciela, DJ Hoody mit House und Deep House sowie der Live-Saxophonist SAINTRO P. Mehr dazu HIER.

Zwölf Jahre Talstation in Innsbruck

Die Innsbrucker Talstation feiert ein letztes Mal außerhalb der eigenen vier Wände Geburtstag und macht dabei halt in der Bäckerei. Musikalisch wird das Jubiläum mit „Viech“, Mwita Mataro und „Das Freie Energie Band“ bestritten. Los geht‘s um 18 Uhr. Mehr dazu HIER.

Vor gar nicht allzu langer Zeit hat Mwita Mataro sein Debütalbum „Austrodrama“ veröffentlicht: Mit dem im Gepäck kommt er am Samstag nach Innsbruck. © Sabiswabi

Poetry Slam in Hall

Beim herbstlichen Poetry-Slam führt Katrin „ohne h“ Rauch als Moderatorin durch den Abend. Am Samstag treten im Stromboli in Hall in Tirol SlammerInnen mit ihren Texten gegeneinander an, für jeden Auftritt stehen fünf Minuten zur Verfügung. Das Publikum entscheidet über den Ausgang des Wettbewerbs, die Anmeldung für Teilnehmende ist ab 19.30 Uhr vor Ort möglich. Der Eintritt erfolgt nach dem Prinzip „Pay as you wish“. Mehr dazu HIER.

„Batcave“ in Innsbruck

Bei der Band „Batcave“ treffen am Samstag im p.m.k. in Innsbruck Punk, Darkwave und Synth-Pop aufeinander. GVLLOW, Merlin Storm und Klebstoff ziehen eine Linie vom Gothic-Sound der 80er bis zum hypnotischen Synthesizern und gegenwärtigem DIY-Pop. Mehr dazu HIER.

Bluatschink in Bach

Das Duo präsentiert am Samstag in Bach „Weihnachten mit der Guschti-Oma“, als Stargäste schauen die „Bacher Domspatzen“ vorbei. Beginn im Gemeindesaal ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Tiroler Winter Pride in Innsbruck

Unter dem Motto „Miteinander statt Gegeneinander“ werden am Samstag ab 14 Uhr bei der Messe Innsbruck 20 Marktstände aus 16 verschiedenen Organisationen zusammenkommen und ein buntes Bühnenprogramm bieten. Der gesamte Reinerlös kommt der Arche Herzensbrücken zugute, die Familien mit schwer oder chronisch kranken Kindern unterstützt. Mehr Infos HIER.

30 Years Remember Galaxy in Innsbruck

Drei Jahrzehnte Musikgeschichte stehen bei „30 Years Remember Galaxy“ im Mittelpunkt, wenn an die frühere Galaxy-Disco und ihren prägenden Sound erinnert wird. Ab 21 Uhr legen in der Disco Galaxy im Z6 der italienische DJ Daniele Baldelli sowie die ehemaligen Galaxy-DJs Stefan Egger, Enne, Kugi, Bogi, Makah und Siggi auf. Musikalisch reicht der Abend von Afro, brasilianischen Rhythmen und Reggae über Funk und elektronische Musik bis zum Cosmic Sound, ergänzt wird das Programm durch eine Videowand. Karten sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich.

Metal-Abend in Landeck

Drei Bands sorgen beim Metal-Abend des Kulturvereins Rock Inn für ein abwechslungsreiches Programm. Ab 20 Uhr stehen im Alten Kino Landeck „Eternally Blinded“ aus dem Pitztal, „Greyback“ mit ihrem Set „Greyback plays Avenging Angels“ und „Schirenc plays Pungent Stench“ auf der Bühne. Für Schirenc plays Pungent Stench ist das Konzert in Landeck der vorletzte Auftritt in Österreich und damit einer der letzten heimischen Termine der Band rund um Martin Schirenc. Mehr dazu HIER.

🎸 Tiroler Bands im Fokus Von Neuerscheinungen bis zu Konzert-Terminen: Jeden Monatsanfang liefern wir einen Blick auf die Tiroler Musikszene. Zu den heimischen Musik-Highlights im November geht's HIER.

📅 SONNTAG (29. November)

„My Foolish Heart“ in Schwaz

Raphael Niederstätter spannt bei der Matinée „My Foolish Heart“ einen musikalischen Bogen zwischen romantischem Kunstlied und Jazz. Am Sonntag ab 11 Uhr erklingen in Schwaz Bearbeitungen von Schubert-Liedern durch J. K. Mertz sowie Niederstätters eigene Arrangements von Songs aus dem „Tony Bennett/Bill Evans Album“. Mehr dazu HIER. (TT.com)